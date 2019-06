'Sentimos que estamos preparados para llegar a semifinales': Dudamel

El técnico de la selección venezolana, Rafael Dudamel, afirmó este jueves que el nivel actual de La Vinotinto es superior al que tenía hace tres meses cuando venció en un amistoso a Argentina, su rival el viernes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por cuartos de final de la Copa América.



El seleccionador venezolano admitió en la rueda de prensa que concedió en el Maracaná que Venezuela fue eliminada por Argentina igualmente en cuartos de final en la Copa América Centenario de 2016 pero que las cosas cambiaron en los últimos tres años.

"Sufrimos una derrota hace tres años en EE.UU. pero también disfrutamos de haber empatado los dos partidos de las eliminatorias y de la victoria (3-1) en el amistoso de marzo pasado en Madrid. Pero mañana será diferente no sólo porque se juega por puntos sino porque la realidad de cada selección es muy distante", dijo en referencia a la crisis argentina y el crecimiento venezolano.

"Para mí, nuestro momento es mucho mejor que lo que fue en las eliminatorias y en Madrid. El equipo está en línea ascendente, crece cada día más y por eso nuestras aspiraciones de vencer", dijo. Agregó que la evolución de Venezuela ha sido tanta que, transcurridos tres años, cuando las dos selecciones vuelven a medirse por la misma instancia y por el mismo torneo, no será sorpresa que sea La Vinotinto la que avance a semifinales.

"Por nuestro lado el equipo está maduro. Hace tres años usamos el torneo para prepararnos para las eliminatorias. Hoy aún falta mucho para las eliminatorias. Tenemos un equipo más consolidado

"Por nuestro lado el equipo está maduro. Hace tres años usamos el torneo para prepararnos para las eliminatorias. Hoy aún falta mucho para las eliminatorias. Tenemos un equipo más consolidado, más joven y más sólido. Espero que seamos nosotros los que avancemos. Hemos aprendido y tenemos mucha ilusión", afirmó.



Sobre su estrategia para detener a Leo Messi, al que considera el mejor del mundo, aseguró que no será mediante un marcaje personal sino con una planificación colectiva para contrarrestar al máximo sus capacidades.



"No ha nacido el entrenador que haya desarrollado la estrategia para contenerlo y no seremos nosotros en hacerlo. La mejor forma de pararlo es jugando muy bien al fútbol, con el criterio y la personalidad de un equipo que quiere y sabe que puede plantarse en semifinales", aseveró.

La selección de Venezuela finalizó segunda de su grupo, detrás de Brasil. Foto: Luisa González / Reuters

"Estamos motivados porque sabemos que tendremos un rival de mucha historia. El equipo es consciente de la dimensión del partido del viernes. Independiente de las especulaciones sobre las actuales realidades de ambas selecciones, valoramos al rival por su capacidad individual y su nivel competitivo y ello nos invita a aprovechar esta gran ocasión para seguir escalando posiciones en el fútbol sudamericano y mundial", dijo.



El seleccionador aseguró que a Venezuela le falta mucho camino para alcanzar el nivel de las grandes selecciones sudamericanas pero que ha conseguido acortar mucha distancia por la calidad y la competitividad de sus jugadores.



"Eso nos ayudó a acortar distancias, pero aún hay 50 años de cultura futbolística de distancia que no vamos a eliminar en una Copa América. Aunque en los últimos años hemos hecho sentir a nuestra gente que estamos en un buen nivel, que podemos competir con cualquiera y eso nos llena de felicidad", explicó.



El técnico aseguró que no puede decir que el partido del viernes en el legendario Maracaná será el más importante en la historia de Venezuela debido a que, en la medida en que La Vinotinto consigue resultados y avanza, cada compromiso siguiente es más importante.



"Pero, por supuesto, enfrentar a la bicampeona del mundo y que tiene al mejor jugador del mundo, en un partido que define un semifinalista puede ser visto desde afuera como el más importante de nuestra historia. Pero nosotros no estamos para darle esa repercusión. Estamos para valorar nuestros resultados hasta ahora y nuestra línea ascendente. Pero sentimos, con mucho respeto, que estamos preparados para llegar a semifinales", reiteró el seleccionador.



Dudamel aseguró que aprovechó los últimos seis días no sólo para preparar el partido con Argentina sino para recuperar a sus jugadores, que necesitaban descanso tras una exigente primera fase.



Pese a que se negó a divulgar la alineación que usará el viernes, aunque dijo que ya la tiene pensada y que sabe que sus jugadores también la conocen aunque no se las haya anunciado, afirmó que el departamento médico consiguió recuperar a los zagueros Yordan Osorio y Mikel Villanueva, titulares contra Brasil que estaban lesionados.



Agregó que sabe de la repercusión que el partido tiene en Venezuela y que con seguridad el país estará paralizado el viernes, por lo que espera que "nuestra gente termine con una gran alegría".



Dijo igualmente que el intento de uso político de la selección que tanto le molestó recientemente no se ha repetido y que el ambiente entre futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes es de gran respeto y profesionalismo.



"Como en toda familia siempre hay dificultades que se resuelven con el diálogo, pero los resultados positivos hacen que el ambiente sea de mayor armonía. Aquella experiencia fue buena para nosotros porque los que hacen política han entendido que la selección es un espacio diferente, un espacio para dar alegría al pueblo y construir país", puntualizó.



EFE