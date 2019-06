¿Quién es Juan Musso, el arquero argentino que reemplazará a Andrada?

La lesión que el pasado miércoles sufrió Esteban Andrada y que lo dejó por fuera de la Copa América le dio una oportunidad a Juan Musso, quien será uno de los tres arqueros de la Selección Argentina para la Copa América.

Musso de 25 años y una altura de 1.93 metros, se encontraba de vacaciones al momento de ser llamado. Actualmente juega como arquero del Udinense de Italia y estará ahora en su primer torneo grande con la selección de su equipo.



Empezó a jugar en el Club de Regatas San Nicolás, jugó a préstamo en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo para luego ser transferido a Racing con apenas 18 años.



Musso atajó en 29 de los 38 partidos del torneo de la Serie A italiana, donde recibió 40 goles y mantuvo su arco en cero en siete ocasiones. Lionel Scaloni lo habría llamado para los amistoso frente a Venezuela y Marruecos que se jugaron a inicios de este año y donde estuvo en la banca.

Musso llega a reemplazar a un Andrada quien buscaba la posibilidad de jugar con la camiseta de su equipo debido a que Scaloni no tendría del todo seguro usar siempre a Armani.



Sobre la situación de Andrada, su representante Luciano Nicotra aseguró que "la lesión no es de gravedad" pero que "lo mejor" es que vuelva a Buenos Aires para comenzar con la recuperación. "Le sacaron líquido con sangre de la rodilla", detalló.



"Me quedé hablando hasta las 2 de la mañana con él, estaba medio bajoneado (triste) y preocupado. Ya tendrá otra oportunidad en la selección, lo mejor es que regrese y rápidamente comience su recuperación", aseguró Nicotra.