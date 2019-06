La respuesta de Queiroz a los hinchas de Millonarios

A pesar de que la lista de jugadores preseleccionados para la selección Colombia que jugará la Copa América este año no está cerrada, el entrenador colombiano Carlos Queiroz decidió no llamar entre los 40 elegidos a ningún jugador de Millonarios. En rueda de prensa este jueves, explicó que el equipo azul tiene dos grandes jugadores, pero que no llamarlos solo responde a la “construcción de equipo” que tiene y no al conjunto embajador.

Según dijo el seleccionador, en la preselección no se comparó el reconocimiento de los equipos sino la manera de jugar de cada futbolista y las posiciones que necesita llenar en campo para la idea de equipo que quiere a futuro.

"No se compara Millonarios con Milán, se compara jugador por jugador en posiciones que necesitamos en el equipo. No me interesa si el jugador es azul, blanco, rojo o si está en Colombia o en México. Me importa si me puede ayudar a construir el equipo", aseguró el portugués.



El técnico agregó, además, que Millonarios tiene “grandísimos jugadores como (Juan David) Pérez y (Elíser) Quiñones” a los que han venido observando. El equipo ‘albiazul’, que fue líder en el todos contra todos de la Liga colombiana, vive un gran momento este semestre y lucha actualmente en el cuadrangular A por llegar hasta la gran final del fútbol colombiano.



DEPORTES