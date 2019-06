¿Por qué 'Bolillo' Gómez dice que su grupo está como Shakira?

“Ciega y sordomuda”, como la cantante colombiana Shakira proclamó en su éxito de 1998, la selección de Ecuador y su entrenador, el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, afrontan su debut en la Copa América intentando estar ajenos a las críticas al seleccionador.

“Nosotros en este grupo somos ciegos, sordos y mudos. Como Shakira, sí”, manifestó el preparador durante el entrenamiento del martes en las instalaciones del Sesc Venda Nova de Belo Horizonte sobre las críticas que han cundido en el país acerca de su manejo de la 'Tricolor'.

“Yo no creo que el país me critique, no, yo salgo a la cancha con el país y la gente. Usted sabe por dónde vienen las cosas, son tan inconscientes, no el país, sino los que están manejando (las críticas), no es toda la prensa tampoco", agregó el seleccionador de Ecuador, a días del estreno contra Uruguay en el Mineirao.



El balance desde que el 'Bolillo' asumió de nuevo las riendas de la selección de Ecuador es de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, todas ellas en duelos amistosos tras su llegada, en agosto de 2018. No obstante, los resultados y las sensaciones de los partidos de fogueo del último año, dos derrotas ante Estados Unidos (1-0) y México (3-2) y dos empates frente a Honduras (0-0) y Venezuela (1-1) ponen en el punto de mira de las especulaciones al particular técnico colombiano.

El orientador colombiano también censuró las críticas al delantero de la sub-20 Leonardo Campana, una de las firmes promesas de la joven 'Tricolor' que ha alcanzado las semifinales en el Mundial de Polonia, criticado por no haber marcado en el torneo. “Hasta a Messi critican”, añadió 'Bolillo' Gómez.



La paradoja es que fue precisamente Hernán Darío Gómez el preparador que llevó a Ecuador por primera vez en su historia a un Mundial, el de Corea y Japón 2002, en unas eliminatorias en las que derrotaron a Brasil en Quito (1-0) y lograron el pase con un empate ante Uruguay (1-1), superando a ambos países en la exigente eliminatoria sudamericana como segundo clasificado.



El preparador antioqueño, retornado hace menos de un año al banquillo de Ecuador después de haber cerrado un ciclo con Panamá en el que volvió a clasificar a una selección por primera vez en su historia a un Mundial, el de Rusia 2018 -lo que le convirtió en el segundo en clasificar a tres selecciones distintas: Colombia, Ecuador y Panamá-, afronta entre las dudas esta Copa América.



Son, no obstante, dudas externas, porque en el grupo la percepción es de unidad, como explicó el delantero Enner Valencia.



"Sabemos que es un poco complicado por el tiempo de trabajo, pero el 'profe' cada vez que nos ha reunido nos ha ido contando su idea. Estamos comprometidos con él y con su cuerpo técnico, sabemos que vamos a afrontar un grupo muy difícil y nos estamos preparando para eso", manifestó el delantero del Tigres mexicano.

Uruguay, un rival de cuidado

Uruguay será una prueba de primerísimo nivel para las aspiraciones de esta 'Tricolor', que afronta en el Grupo C de la Copa América no solo a una Celeste que acumula el mayor número de Copas (15) sino a la vigente campeona, una Chile que acumula los últimos dos títulos en disputa (2015 y 2016), además de Japón, la incógnita, que viene de ser subcampeona de Asia en febrero.



"A los uruguayos es mejor enfrentarlos en amistosos, cuando los enfrentas en competencias internacionales lo matan a uno, pero nosotros también somos capaces de matarlos a ellos", señaló el 'Bolillo', ciego, sordo y mudo ante las críticas pero buscando cómo quebrar a Uruguay por la vía de la presión defensiva y la velocidad.

EFE