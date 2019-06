Los daban por eliminados y están en semifinales: Perú venció a Uruguay

Las selección peruana jugará la semifinal de la Copa América contra Chile, el 3 de julio en Porto Alegre, tras imponerse en la tanda de penaltis (4-5), después de un partido en el que no se movió el marcador y no se le concedieron tres goles por fuera de juego a los uruguayos.

El fallo de Luis Suárez en el primer lanzamiento -paró Pedro Gallese- fue decisivo. Luego marcaron por Uruguay Edinson Cavani, Christian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.



Pero la Blanquirroja, marcaron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edinson Flores. Previamente, durante el partido, la Celeste ahogó en tres ocasiones el grito de júbilo por goles no concedidos, en todas las ocasiones por fuera de juego.



En el primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló uno a Giorgian De Arrascaeta y en la segunda mitad, a Edinson Cavani y Luis Suárez.



Casi agradeció Perú el descanso, pese a un par de acciones de Guerrero, entre ellas un pase en profundidad de Cueva al área en el que se le anticipó José María Giménez y por el que pidió penalti.



Tras el intermedio la lluvia amainó, pero no el ataque uruguayo, que probó a Gallese a los dos minutos a balón parado, con una falta ejecutada por Valverde que invitaba al centro pero que el joven mediocampista ejecutó directa y Gallese tuvo que despejar a córner.



Respondió esta vez sí Perú, primero con Carrillo desbordando por la izquierda, luego con Tapia sumándose por sorpresa, y el seleccionador uruguayo Óscar Tabárez reforzó su centro del campo con Lucas Torreira en lugar de Nández, para ubicar en el centro al trío Valverde-Torreira-Bentancur y dar libertad a De Arrascaeta.



Al instante del cambio un mal disparo de Torreira lo convirtió Suárez en una ocasión clara al dar el toque justo al rechace para dejar en bandeja un balón a Godín que remató fuera; y de nuevo Suárez un minuto después generó otra clara, luchando un balón para ceder a Cavani, quien se fue solo y elevó el balón a gol por encima de la salida de Gallese... Pero, de nuevo, era fuera de juego.



La avalancha celeste seguía y volvía a meter el balón en la portería contraria, con un centro de Martín Cáceres por la izquierda rematado a gol por Luis Suárez, y otra vez era invalidado por posición antirreglamentaria.



El partido de aquietaba y los penaltis aparecían en el horizonte cuando Gareca movía el banquillo en busca de pólvora con el delantero Raúl Ruidíaz, pero las llegadas peruanas tenían más de intención que de peligro y a Uruguay le empezaban a faltar las fuerzas y la precisión, con lo que llegó el final.



Así, el último semifinalista de la Copa América se tendría que decidir en los penaltis. Y ahí se erigió Pedro Gallese, adivinando el lanzamiento de Luis Suárez, el goleador uruguayo, en el primer lanzamiento, para poner la tanda cuesta abajo para la 'Blanquirroja', que no falló un solo lanzamiento y se citará con Chile en Porto Alegre en busca de la final del Maracaná.



EFE