El Messi japonés es el jugador más joven de la Copa América

El nuevo fichaje del Real Madrid, el joven de 18 años Takefusa Kubo, dijo que se siente orgulloso de que lo llamen el Messi japonés, aunque advirtió que aún está lejos del astro argentino.

“Ser llamado el Messi japonés es un honor y me enorgullece, pero aún no estoy en su nivel, así que prefiero concentrarme en mis habilidades y fortalezas”, dijo el centrocampista ofensivo a periodistas en Sao Paulo, donde se concentra con Japón para participar en la Copa América, en la que es el jugador más joven del torneo. El apodo tiene su origen en su pasado por la cantera del Barcelona.



Pese a sentirse satisfecho por la comparación con el 10 del Barça y la selección argentina, el juvenil abogó por no ser referenciado con algún jugador sino ser identificado a partir de su propio talento.



“Hay varios jugadores que son como yo, pero yo soy yo, no otro jugador”, dijo en español.



Kubo sostuvo que no tiene permitido referirse a su incorporación al Real Madrid, precedente del F. C. Tokyo. La operación ascendió a dos millones de euros y sería por un contrato de seis años, según la prensa española y japonesa.



El volante señaló que toma como parte de su aprendizaje su participación en la Copa América, en la que los nipones participan por segunda vez y se estrenarán el lunes ante el bicampeón Chile en el estadio Morumbí. “Lo más importante es absorber lo máximo posible”, afirmó.



Los nipones aterrizaron en Brasil con un equipo rejuvenecido que se alista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque su técnico, Hajime Moriyasu, ha advertido que le apuntarán a levantar el trofeo de la Copa América.



