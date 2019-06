Neymar, ¿víctima o agresor?: así está su situación legal

La acusación por violación realizada por una joven brasileña contra Neymar ha puesto al delantero del Paris Saint Germain (PSG) en el centro de un debate nacional y ha generado un juicio paralelo en las redes sociales sobre la inocencia o no del jugador.

Desde que estalló el escándalo, el pasado sábado, las redes sociales se han inundado de opiniones de internautas que ya han dado su propio veredicto del caso, sobre el cual todavía no se ha pronunciado la justicia.



Algunos piden que no se cuestione la credibilidad de la brasileña que le acusa de violación; otros, en cambio, exculpan al jugador y le consideran víctima de un complot por parte de la mujer. El pasado viernes la joven de 26 años presentó una denuncia en una comisaría de Sao Paulo en la que alegó que el atacante la violó en un hotel de París a mediados de mayo, una versión que ha sido rechazada por Neymar, quien, por su parte, asegura que la relación sexual fue consensuada.



La modelo ofreció la víspera una entrevista al canal 'Conexao Reporter', del canal SBT, en la que admitió que viajó a París para mantener relaciones sexuales con el delantero, pero cambió de opinión en el último momento al no tener preservativos. Alegó que fue víctima "de agresión junto a violación" por parte del delantero, argumentos que ratificó en otra entrevista concedida al canal TV Récord, en la que también afirmó que viene sufriendo "amenazas" de "personas poderosas y abogados".

Mientras las autoridades investigan los hechos, varios compañeros de selección han expresado públicamente su apoyo a Neymar, mientras que el seleccionar dijo durante la concentración que no prejuzgará a la estrella de la canarinha, quien la víspera se lesionó durante un amistoso entre Brasil y Catar y fue desconvocado para la Copa América que comienza dentro de una semana.



Las muestras de apoyo hacia el jugador también llegaron del exterior. El italiano Marco Verratti, compañero de Neymar en el PSG, consideró este jueves que "hay gente envidiosa que trata de complicarte la vida", mientras que el internacional alemán Julian Draxler, quien también milita en el club francés, dijo que no considera al brasileño capaz de hacer algo así.



"Estoy seguro que al final se demostrará que es inocente. No lo creo capaz de hacer algo así. Tiene nuestro respaldo, estamos a su lado. Esperamos que se pueda volver a concentrar en el fútbol lo más pronto posible", dijo Draxler en la conferencia de prensa de la selección alemana en Venlo (Holanda).



El asunto se ha convertido en una cuestión nacional y el propio presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, declaró su apoyo al jugador: "El chico está en un momento difícil, pero creo en él". El especialista en derecho y proceso penal y profesor de la Universidad Mackenzie, Rogerio Cury, afirmó en declaraciones a Efe que en este momento es necesario "tener mucho cuidado y mucha cautela" y "evitar completamente los juicios anticipados", como los que se están llevando a cabo en las redes sociales.



"Los crímenes sexuales tienen una peculiaridad, normalmente se cometen en lugares cerrados. La jurisprudencia da crédito a la palabra de la víctima, siempre y cuando su palabra sea reforzada con otros elementos", precisó el profesor. Para Cury, la investigación sobre el caso acaba de comenzar y durante el proceso las autoridades "no pueden impresionarse por las redes sociales”.



