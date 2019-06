Como toda una estrella: Neymar llegó a Brasil en helicóptero

El delantero Neymar, que se incorporó este sábado con tres días de antelación a la selección brasileña que se prepara para la Copa América, afirmó que a la Canarinha nadie la para cuando juega en el país apoyada por su afición.

"La presión es grande, pero cuando la selección se ajusta con la hinchada no hay cómo atajarla", afirmó el jugador del París Saint Germain en declaraciones que concedió al portal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras incorporarse al equipo.

Depois do treino, o pessoal da seleção brasileira ganhou uma folguinha, e Neymar deixou a Granja Comary em seu helicóptero personalizado 🚁 pic.twitter.com/sfm4m7oCNY — globoesportecom (@globoesportecom) May 26, 2019

"Estaba loco por incorporarme en el equipo y en la selección. Estoy concentrado cien por cien (en la Copa América) y muy feliz", agregó el delantero y capitán de la Canarinha, que era esperado el martes pero recibió autorización del PSG para viajar a Brasil antes del final de la temporada.



Neymar afirmó que ya tuvo la experiencia de disputar dos competiciones en el país con la selección y que, aunque una fue "mala" (la goleada de Alemania que eliminó a Brasil en el Mundial de 2014), la otra fue maravillosa (el oro en los Juegos Olímpicos).



"Espero que podamos ajustarnos con la afición y con el pueblo brasileño y hacer una gran Copa América", afirmó el delantero al destacar la importancia del apoyo de los hinchas a la Canarinha en la competición de la que es anfitriona y que comienza el 14 de junio.



El atacante dijo igualmente que está ansioso por entrar en la cancha en Brasil y que conversó con el coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar, para acordar su llegada anticipada a la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento en el que la Canarinha se prepara en la ciudad serrana de Teresópolis, a 98 kilómetros de Río de Janeiro.



El jugador del París Saint Germain era esperado el martes, cuando la selección brasileña recibirá a los convocados que militan en clubes de Francia e Italia, cuyas respectivas ligas no han concluido. Neymar fue liberado por el PSG debido a que, como aún cumple una suspensión por su agresión a un aficionado, no puede ser alineado en el partido del domingo.



El capitán es el noveno de los 23 convocados en ponerse a disposición del seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", en la etapa de preparación para la Copa América, de la que Brasil es anfitrión y que comienza el 14 de junio próximo.



La selección brasileña permanecerá en Teresópolis hasta el 4 de junio, cuando embarcará rumbo a Brasilia, donde al día siguiente se medirá en un amistoso a Catar, uno de los equipos invitados para la Copa América.



El 9 de junio, en el último amistoso antes de debutar en la Copa América, Brasil jugará ante Honduras en la ciudad de Porto Alegre. Brasil, incluida en el Grupo A junto a Bolivia, Venezuela y Perú, debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.



EFE