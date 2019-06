Neymar tiene en problemas a la selección de Brasil

Las molestias en la rodilla izquierda que tuvieron a Neymar al margen de los entrenamientos de la selección brasileña que se prepara para la Copa América amenazan por tercera vez los planes del técnico Tite desde que asumió el comando de la Canarinha hace exactos tres años.

Pese a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó este viernes que el jugador del París Saint Germain (PSG) francés regresa este mismo viernes a los entrenamientos con los demás convocados para la Copa América, aún no hay una confirmación sobre si la mayor estrella de la Canarinha está en condiciones de juego.



Tite ya tuvo que pensar en alternativas para sustituir a su principal estrella en dos ocasiones anteriores: hace exactamente un año, cuando Brasil se preparaba para el Mundial de Rusia 2018 y Neymar se recuperaba de una lesión, y a comienzos de 2019, cuando no lo pudo convocar para dos amistosos igualmente por una lesión.

El jugador del PSG abandonó el entrenamiento del martes cojeando tras haber sentido molestias en la rodilla izquierda y, pese a que los médicos de la Canarinha garantizaron que no era nada grave, tuvo que ser sometido a tratamiento de fisioterapeutas y faltó a los entrenamientos del miércoles y del jueves.



La CBF anunció el regreso del jugador a los entrenamientos en grupo este mismo viernes y divulgó un vídeo en que la mayor figura de la Canarinha aparece ejercitándose en solitario y con balón en las canchas de la Granja Comary, el centro de entrenamiento de Brasil en la ciudad brasileña de Teresópolis.



Esta semana Tite comandó entrenamientos con un equipo titular alternativo, en el que Neymar fue sustituido por David Neres, el jugador del Ajax holandés que se desempeña tanto de punta derecha como izquierda.



Sin Neymar y como el también titular Roberto Firmino (Liverpool) no se ha concentrado con Brasil debido a que este sábado disputará con su club la final de la Copa de Campeones de Europa, Tite alineó el hipotético ataque titular de Brasil con Neres por la izquierda, Gabriel Jesús en el centro y Richarlison en la derecha.



Es decir que a sólo cinco días del amistoso con Catar, el primero de los dos preparatorios que Brasil disputará antes de debutar en la Copa América el 14 de junio en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo, el técnico trabaja con un ataque alternativo en caso de que no tenga a Neymar en las mejores condiciones. No fue la primera vez que tuvo que hacerlo.

En marzo del año pasado, cuando Brasil visitó a Rusia y Alemania en amistosos preparatorios para el Mundial, Brasil jugó sin Neymar porque entonces el atacante estaba recién operado FACEBOOK

TWITTER

En marzo del año pasado, cuando Brasil visitó a Rusia y Alemania en amistosos preparatorios para el Mundial, Brasil jugó sin Neymar porque entonces el atacante estaba recién operado de su lesión en el quinto metatarso del pie derecho.



Entonces Douglas Costa fue su sustituto y tuvo un desempeño tan destacado que garantizó un cupo entre los convocados para el Mundial. Pero el jugador del Juventus italiano no fue convocado para la Copa América. Neymar sólo volvió a jugar con Brasil en el penúltimo amistoso antes de Rusia 2017 y fue el titular en el Mundial, pero su desempeño no fue el mejor.



El técnico tuvo que buscar nuevamente una alternativa en marzo de 2019 debido a que Neymar volvió a sentir la lesión en el pie derecho en enero. Para los amistosos en que Brasil empató con Panamá y derrotó a República Checa de marzo, Tite convocó por primera vez a David Neres, que se ganó la oportunidad debido a que Vinicius Junior, la joya del Real Madrid, se lesionó.



El atacante del Ajax destacó en los amistosos, aprovechó la oportunidad, fue convocado para la Copa América y es candidato a sustituir a Neymar. Pero Neymar le ha hecho falta a Brasil, bien sea por lesión o sanción, en diferentes oportunidades desde 2014, y la Canarinha no ha encontrado una alternativa viable para sustituirlo.



Neymar tuvo que ser sustituido durante el Mundial de Brasil 2014 tras la grave lesión en la columna que sufrió en el partido en que derrotó a Colombia por 2-1 y, sin su estrella, la Canarinha fue humillantemente goleada por 1-7 en casa por Alemania en semifinales y perdió por 3-0 frente a Holanda en la disputa por el tercer lugar.



En la Copa América de 2015 fue sancionado con una suspensión en dos partidos, uno de los cuales precisamente en el que Brasil fue eliminado por Paraguay en cuartos de final. En la Copa América de 2016 en Estados Unidos, sin Neymar, que no fue liberado por el Barcelona, Brasil no pasó de la fase de grupos.



Para el exportero campeón mundial y preparador de arqueros de la selección, Claudio Taffarel, una baja por problemas físicos es algo común en el fútbol y afecta el ambiente porque genera expectativas pero no se le puede atribuir la culpa al jugador.



"Son cosas comunes del fútbol. No es que Neymar lo haga por gusto. Al contrario, él quiere estar en la cancha y es algo que siempre destaco de Neymar: su gran disposición. Es un jugador que da la vida en los entrenamientos, entonces imagina si no va a querer dar la vida en un partido", dijo Taffarel.



EFE