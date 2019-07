Al caído caerle: las fuertes críticas de Óscar Córdoba a Messi

Siempre será el apuntado, inclusive después de jugar su mejor partido en la Copa América. A Lionel Messi no tardaron en criticarlo luego de otro fracaso con la selección Argentina tras quedar eliminado en semifinales con Brasil. Uno de sus críticos fue el exarquero colombiano, Óscar Córdoba, quien evaluó el rendimiento del ‘10’ de la siguiente manera.

"Esta Copa América le quedó grande a Messi, se lo vio triste, cansado y preocupado. No sé si no lo sufrió, pero no lo vivió. Caminó durante toda la Copa América, fue a caminar la Copa América. La selección Argentina mejoró este partido, pero él no", afirmó Córdoba durante su intervención en el programa ‘Fox Sports Radio’.

Una de los aspectos que más le critica la prensa a Messi es la falta de liderazgo a pesar de ser el capitán del equipo. Sobre este tema también habló el exguardameta: “el capitán tiene que animar al resto y eso no lo vi. Al minuto 11 recién tomó el contacto con el balón y eso no puede ser con alguien que intenta ser el protagonista del equipo. Esta selección le quedó grande, pero las anteriores no".



Con un glorioso pasado en Boca Juniors, las declaraciones de Córdoba no pasaron desapercibidas por la prensa Argentina y ya tuvieron gran repercusión.



