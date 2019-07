Las fuertes quejas de Lionel Messi contra el árbitro

El argentino Lionel Messi, quien sigue sin poder ganar un título con la Selección Argentina, se quejó, en la zona mixta, del arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

“Esto es para analizar. Ojalá que la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes, porque lo hicimos todo para ganar y el juez inclinó la cancha mal. Ya está, mala suerte”, dijo Messi.



“Te da bronca lo que pasó. Todas las boludeces para ellos, las tarjetas para nosotros. Hubo jugadas claras que nunca fueron a revisar al VAR. Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa y hoy ni siquiera fueron al VAR”, señaló el astro argentino.



“Tuvimos ocasiones para convertir y no se dio: un tiro en el palo, pelotas que pasan y recorre toda el área chica y los dos penaltis que no cobra. Son jugadas que te van sacando del partido porque ves que el árbitro no está siendo justo, pero eso no es excusa”, agregó.



Messi reconoció el esfuerzo de sus compañeros. “No se dio y ojalá se respete a estos chicos, hicieron un trabajo enorme, un sacrificio muy grande. Que se respete esto, es un comienzo para el futuro”, agregó.



