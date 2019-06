Hasta los brasileños se rinden a Messi: todo por una foto con el ‘10’

“Messi, Messi, por favor una foto”, gritó Lara Barreto. La repuesta del capitán de la selección Argentina: "Sí, dale, vení". Lo que parecía un pedido normal tiene una historia detrás de la fotografía que se tomó una fanática brasilera.

El novio de Barreto pensó que un regalo adecuado en el día de los enamorados sería una noche en el mismo hotel en el que se hospeda la Albiceleste. ¡Y qué regalo! Pagaron solo 24 horas para ir en búsqueda de su único objetivo: la foto con Messi. ¿Misión imposible?

Solo cuatro horas tuvieron que esperar en el lobby del hotel Novotel Hangar de Salvador para poder obtener la tan anhelada fotografía. Lara no contuvo la emoción: "No lo puedo creer. Mi sueño era tener una foto con él. Lo sigo siempre. Hasta me hice hincha del Barcelona por Messi", le contó a un periodista del diario argentino ‘Olé’.



Mientras que el novio de Barreto comentó que “quería hacerle un regalo especial para el Día de los Enamorados y no me podía haber salido mejor. Sabía que ella era fanática de Messi y cuando me contó que Argentina estaba en este hotel, no dudé en reservar una habitación y ver si podía cumplir ese sueño. Por suerte lo logramos".



DEPORTES