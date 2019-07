Las 5 razones que tiene Messi y Argentina para quejarse

La selección Argentina decidió sentar su voz de protesta en contra de la Conmebol, la organización del torneo y, en especial, contra el VAR, por haberle “armado la Copa América a Brasil” como lo dijo el capitán de la selección Lionel Messi. Justas o no justas, le presentamos las razones de las quejas de los argentinos.

Los 2 penaltis vs. Brasil

En el partido de la semifinal contra Brasil, Argentina tuvo dos acciones por las que protestó por dos supuestas infracciones que reclamaron como penaltis. La primera fue una acción que involucró a Sergio Agüero y Dani Alves. El árbitro central del partido, Roddy Zambrano, no pitó la jugada, ni la revisó por recomendación del VAR, quienes estaban acertados ya que el ‘Kun’ venía mirando hacia otro lado, Alves va a su sector y el delantero 'albiceleste' termina pisando primero al lateral.

Imagen en la que se ve que Sergio Agúero pisa primero a Dani Alves. Foto: Captura de vídeo

La otra acción sí tuvieron razón. En el minuto 38 del segundo tiempo, cuando Brasil ganaba 2 a 0 se presentó una jugada en la que Nicolás Otamendi atacó la posición para cabecear el área rival, pero Arthur lo esperó y frenó en seco con su brazo a la altura del cuello del defensor central. Era penal.

Penal 2 a Otamendi que tampoco se revisa pic.twitter.com/T8ItyEAyeU — River Plate 🇦🇷 (@LaBaandaCARP) 3 de julio de 2019

El no uso del VAR

La utilización de la Video Asistencia Arbitral, por sus siglas en inglés VAR, se da cuando los árbitros encargados de su uso consideran que se tiene que revisar una jugada decisiva como: si se ha marcado un gol, si hubo o no un penalti, si una acción es merecedora de tarjeta roja o la identificación correcta de un jugador a la hora de imponer una sanción. Esto todo queda a criterio de los jueces encargados del VAR y en ese orden de ideas, tres son las veces que protestó Argentina que no se utilizó la video asistencia.



Dos de ellas fueron los penaltis mencionados con Brasil. En ese caso, uno si era y el otro no. VAR 1 Argentina 1. La otra acción que se protesta es la expulsión de Messi en la contienda por el tercer puesto contra Chile. Por reglamento sí se tenía que haber revisado la acción, ya fuera para confirmar el criterio del árbitro, Mario Díaz de Vivar, o para anular la tarjeta al jugador argentino.

La tarjeta roja a Lionel Messi

La primera expulsión de Lionel Messi en un partido oficial con la selección Argentina terminó por ser el motivo que hizo explotar tanto al jugador como a la Federación de su país. Transcurría el minuto 39 del primer tiempo del partido Argentina vs. Chile, por el tercer lugar de la Copa América 2019, cuando se presentó la jugada polémica.

Este es el informe oficial de Diaz de Vivar sobre las expulsiones de Medel y Messi pic.twitter.com/cbMX0UqlCV — Manuel Olivari (@ManuOlivari) 6 de julio de 2019

Messi fue hasta el fondo de la cancha y Gary Medel, defensa chileno, dejó que el balón saliera. Hubo un contacto entre ambos, pero se fue a más. Medel le metió un cabezazo al argentino y posteriormente lo empujó en dos ocasiones. Mario Díaz de Vivar, el árbitro paraguayo, llegó de inmediato y les mostró la tarjeta roja a los dos.



"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy (contra Brasil) ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada", declaró Messi. ¿La organización le habrá cobrado estas palabras para no revisar la jugada de su expulsión?

El pedido fue la revelación de los audios del VAR

El director Nacional de Arbitraje de Argentina, Federico Beligoy, envió una carta a la Conmebol y a la empresa Mediapro, encargada de la transmisión y los temas técnicos del VAR, exigiendo que desmientan las informaciones de prensa que han circulado en Brasil y Argentina asegurando que no hubo buena comunicación entre el árbitro titular y los asistentes de video en el partido en que esas dos naciones jugaron las semifinales, o bien que entreguen los audios e imágenes del evento. Y la respuesta fue….



En otras palabras, la AFA solicitó los audios del VAR en el partido de las semifinales de la Copa y la Conmebol le respondió que "el reclamo de la AFA será atendido en los niveles esperados, en las áreas que corresponden, en este caso Secretaría General y Presidencia", añadió Hugo Figueredo, director de competiciones del ente regulador del fútbol en Suramérica.

La actuación arbitral de Zambrano

Una vez Argentina quedó sin posibilidades de clasificar a la final de la Copa América tras perder con Brasil las quejas, reclamos y protestas en contra del árbitro del encuentro Roddy Zambrano no se hicieron esperar.



“No me gustó el árbitro. En las jugadas chiquitas, siempre fueron para el otro lado (los cobros). No estuvo a la altura de un partido de este calibre”, declaró Lionel Scasloni, el DT de Argentina.

¿Por qué no fui? (recibir la medalla del tercer puesto) Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción FACEBOOK

TWITTER

Esto declaró Messi luego que Argentina ganará el tercer puesto. Pero la prensa argentina se encargó de calentar la previa del juego. El diario argentino ‘Olé’ criticó la no utilización del Var con una portada con titular de: ‘Una VAR-güenza’.



Se sumó la queja formal de la AFA que sostuvo que “la selección fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del partido, y se refirió a “los antecedentes negativos” del ecuatoriano”.



¿En qué terminará esta historia? ¿Sanción a Messi? Según el artículo 7, incisos B, D y F, Messi podría tener una sanción de hasta 2 años, lo que lo dejaría sin poder participar en la Eliminatoria Suramericana y, además, tampoco estaría de la Copa América de 2020, que organiza de forma conjunta Argentina y Colombia. Las medidas que se tomen por lo sucedido con Lionel Messi se conocerán una vez el Tribunal de Disciplina de la Conmebol analice esta situación.



