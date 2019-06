¿Qué le conviene más a Colombia: pasar de primeros o de segundos?

¿Qué le conviene a la Selección Colombia de cara a los cuartos de final de la Copa América Copa América 2019?

Fuera del obvio resultado que buscará obtener en el próximo partido contra Paraguay, el domingo a las 2 de la tarde, el primer objetivo del equipo dirigido por Carlos Queiroz en este torneo es clasificar a la siguente fase.



El triunfo 1-0 sobre Catar le da la opción al elenco nacional de llegar a seis puntos y le garantiza el cupo a cuartos de final, sin importar el otro partido de la jornada que jugaban Argentina y Paraguay; pero solo le quedaría saber si se clasifica de primera o de segunda en el grupo B.



Sin embargo, revisando el camino en cuartos de final, surge un interrogante: ¿qué tan buen negocio es ser líder del grupo?

La calculadora

De terminar de primera, sobre Argentina, Paraguay y el mismo Catar, Colombia tendría que enfrentar al segundo del grupo C en la próxima ronda. Y, según los resultados de la primera jornada, Uruguay o Chile estarán en esa posición.



Sin duda, selecciones complicadas, pues hablamos de un equipo charrúa que viene de jugar los últimos mundiales y de tener un proceso fuerte y ser candidato al título en Brasil 2019.



Mientras que Chile es la actual bicampeona del certamen y demostró que con Reinaldo Rueda puede ser fuerte para buscar la tercera corona consecutiva: algo que sería para romper el libro de la historia moderna de la Copa.



En caso de que Colombia termine segunda, esa posición podría favorecerla más en el papel, pues se cruzaría con el segundo del grupo A.



Así podría enfrentarse a Perú o Venezuela, que aunque son equipos que siempre complican a la Selección, sin duda son menos fuertes que Chile o Uruguay.



Eso sí, si Colombia quiere ser campeón tendrá que enfrentar a cualquier rival, seguramente los más difíciles e históricos del continente, pero una ‘ayudita’ en el recorrido del calendario no caería mal.



Lo cierto es que en la Selección no piensan en esquivar rivales, pues buscan la gloria y solo sueñan con ganar partido a partido.



Así lo han afirmado algunos jugadores cada vez que han enviado sus mensajes a la afición a través de las ruedas de prensa.



“Somos conscientes de lo que venimos haciendo, paso a paso y humildemente. Tenemos que trabajar duro”, afirmó el defensa Yerry Mina.



Radamel Falcao García, el capitán y uno de los máximos símbolos del equipo, ha dicho: “Hay que mantener la calma, todavía falta mucho”.

Credo del técnico

Ese discurso, ese credo que recitan los jugadores de Colombia es producto de la filosofía misma del seleccionador nacional, el portugués Carlos Queiroz, que insiste en ir despacio porque lleva prisa no solo en esta Copa América sino en lo que será la próxima eliminatoria a la Copa del Mundo de Catar 2013.



“Pensamos partido a partido, pero queremos mantener el mismo esquema. Debemos hacer rotaciones para que los jugadores descansen también. La idea es jugar seis partidos en este torneo”.



Esos seis partidos es el máximo posible de duelos que puede enfrentar una selección en esta Copa América.



Es decir, ser semifinalista para, en el peor de los casos, disputar el partido de consolación y el podio del torneo por el tercer lugar.



