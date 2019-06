Del amor de mamá, al amor por la Selección

Todo se decidió muy rápido, alrededor de una mesa, con unas cervezas frías. Alguien hizo la propuesta sin mucho entusiasmo, más como una prueba. “¿Eh, muchachos, vamos a la Copa América?”. En medio del grupo estaba Julieth Trujillo, aficionada al fútbol, fanática de la Selección Colombia. “¡Vamos!”, dijo ella, y los demás estuvieron de acuerdo. Lo que empezó como una idea vaga, loca, terminó en un proyecto en serio. Solo había una duda: Julieth es mamá, su bebé tiene siete meses.

Para Julieth era algo imposible. Organizar un viaje semejante la entusiasmaba, pero pensaba en su hija, María Paz, ¿cómo la iba a dejar tan chiquita?, ¿con quién?, ¿por cuánto tiempo?, ¿quién la iba a amamantar? Eran muchos interrogantes, muchas dificultades. De no ser por su mamá, hoy no estaría caminando por las calles de Salvador de Bahía para ver a la Selección Colombia.



—¿Y su bebé? —la pregunta no le incomoda, los ojos le brillan, acaricia una cadenita de oro, sonríe, con una sonrisa que no es traviesa, es emocionada y a la vez nostálgica.



—Se quedó en casa, mi mamá me la cuida, la quiere mucho, ella fue la que me dijo ‘vaya, vaya, no se cohíba’. Y me vine para Brasil porque ella me dio esa seguridad. Pero extraño a mi bebé.



El proyecto se materializó muy rápido. Empezaron a reunir fondos, diseñaron una bandera horizontal, amarillo, azul y rojo, que dice Zuluaga —como su pueblo, en el Huila— vive con el gol. Prepararon equipaje, compraron boletos, aseguraron sus entradas para los dos partidos de Colombia en Salvador. Era una realidad, y se fueron, y Julieth se despegó de su pequeña bebé, con la promesa de regresar feliz y de poderle contar en unos años que se fue a ver a la Selección, y que aunque viaja sin ella, la lleva en su mente y corazón. “Nos embarcamos en este viaje y uno al principio no tiene en cuenta muchas cosas, como dejar a una bebé. Tenía miedo de dejarla, pero todos los días me envían fotos, videos, la pienso mucho. Mi consuelo es que Colombia gane”, dice.



Llegaron el martes, muchas escalas: Lima, 7 horas, Sao Paulo, 3 horas. Salvador, bajo el sol de la tarde, la lluvia que aparece muy seguido en esta época, los vientos fuertes. Y ahí estaban sentados en un anden, cansados pero felices, afuera del estadio donde la Selección hace sus entrenamientos. Se conforman con ver de lejos a los jugadores, se conforman con que les vaya bien en la Copa. “Esto vale la pena, es un sueño cumplido estar aquí. Con mucho esfuerzo y dejando tantas personas que no pudieron venir. Pero con muchas ganas de ver a la Selección”, dice Julieth.



De fondo suena un joropo desde un parlante pequeño que viene con ellos. El grupo, 6 personas, tres hombres y tres mujeres, agita la bandera horizontal de Colombia. Cantan, en coro, como si lo hubieran practicado cien veces antes de llegar a la Copa América. “Tantán, tantán, tantarantarantán”, gritan, y uno de los hombres agita un sombrero vueltia, todos llevan camisetas de Colombia, pantalonetas, tenis, morrales, rostros cansados, y siguen cantando muy fuerte para que la gente los mire, es una melodía conocida, a la que solo le falta un café o un aguardiente. “En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo…”.



—¿Y cómo hizo para la comida de la niña? —Julieth se ríe y se sonroja, vuelve a acariciar su cadena. Parece apenada.



—Fue lo más difícil, porque estoy lactando. Me tocó dejarle un banco de leche a mi bebé, ja ja ja.



Después del partido contra Paraguay, Julieth y su grupo regresan a casa, quieren quedarse por si Colombia avanzaba en la Copa, pero hay un motivo muy grande que llama a Julieth a volver cuanto antes y que no la deja estar del todo tranquila, así Colombia gane. Mientras tanto, disimula y grita fuerte: “.Y vamos a bailar, al son de este joropo, la vida hay que gozar…”.



Pablo Romero

Enviado especial EL TIEMPO

Salvador de Bahía