‘No somos un equipo perfecto, tenemos errores’: Jefferson Lerma

Jefferson Lerma hace parte de los 5 jugadores que acumulan una tarjeta amarilla de la Selección Colombia en la Copa América, esto le restaría posibilidades para poder hacer parte del once titular contra Paraguay, este domingo a las 2:00 p. m. Sin embargo, Lerma fue claro: “si alguien le toca perderse el juego por una falta que tenga que hacer, lo hará por respeto al grupo y al equipo”.

Sus declaraciones

La fortaleza en defensa. “Hemos fortalecido los temas defensivos y eso nos ha ayudado a ser más fuerte en los compromisos que hemos tenido. Tenemos que seguir con la misma línea”.



Su función de ser variante en ataque. “Es verdad que en mi club suelo trabajar de volante defensivo, pero cuando estuve en el Levante fui un volante de llegada con gol. Muchos no sabían de esa faceta que tenía y eso gracias a Dios lo mostré con Argentina, pero todo fue el trabajo del equipo, gracias a eso nos pudimos quedar con esos puntos”.

¿Qué debe mejorar la Selección? “Este es un trabajo diario de mejorar nuestras falencias. No somos un equipo perfecto, tenemos errores. Gracias a Dios hemos sacado el arco en cero, pero tenemos que seguir fortaleciendo lo defensivo y la ofensiva para seguir creando opciones de gol”.



La indicación de Queiroz para los jugadores que tienen tarjeta amarilla. “De momento no hemos hablado sobre este tema. La verdad que estamos a nada de ser sancionados, o sea que es probable que muchos de estos jugadores no jueguen con Paraguay por lo que tenemos que afrontar. Nadie quiere ganarse una amarilla, pero si le toca perderse el juego por una falta que tenga que hacer, lo hará por respeto al grupo y al equipo”.



DEPORTES