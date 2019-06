James y Falcao, dos símbolos sin corona con la Selección Colombia

James no quería ver los penaltis. De rodillas, detrás de sus compañeros, esperaba el desenlace del juego contra Chile. Falcao tampoco quería ver, él ya estaba afuera de la cancha, le tocó vivir el drama desde allí.

Los dos símbolos de la Selección Colombia tuvieron que resignarse, no pudieron ser los héroes que querían ser.



Les toco ver cómo las ilusiones se desmoronaban en los penaltis, una ruleta a la que ninguno de los dos quería llegar, pero la que ninguno de los dos pudo evitar.



A James y Falcao, los dos futbolistas más exitosos de la última generación del fútbol colombiano, se les escapó una nueva oportunidad de ganar con la Selección.



Esta vez parecían más optimistas, más motivados, porque con la llegada de Carlos Queiroz al banquillo técnico, el equipo tomó nuevos bríos.



Colombia tuvo una primera fase estupenda, con un juego que alimentaba la esperanza, que despertó elogios y aplausos, pero vino a chocar en cuartos de final contra Chile.



James fue el mejor futbolista de Colombia, una vez más. Eso no es novedad, es el jugador colombiano de más alto nivel. Cada vez que James intervino con la pelota dejó un destello, alguna genialidad.



Sus pases de zurda, de borde externo, quedaron como un sello en la Copa América. En el juego contra Catar le hizo uno de tres dedos a la cabeza de Duván Zapata para el gol de la victoria.



Contra Paraguay no fue titular, pero tan pronto entró, Colombia sintió la diferencia, hizo otra asistencia genial, idéntica, pero el gol de Luis Díaz fue anulado por una mano.



James demostró en esos tres primeros juegos lo que no tiene que demostrar, porque todo el país sabe de su talento y de su importancia.



Pero llegó el juego contra Chile y James ya no estuvo en su esplendor. Eran los cuartos, y él no fue el de la primera fase. Los buenos futbolistas no están exentos de un partido intrascendente.



James no jugó mal, pero no brilló. Y Colombia, se sabe, depende mucho de su mejor jugador. Por eso, el debate es recurrente, ¿Colombia depende de James? Y parece que sí, porque si James no está, o está pero no aparece, el equipo se resiente.



No hay otro jugador que pueda desenredar un partido como lo hace él. Es el peso de ser James. Si él se nubla, se nubla Colombia.



El ‘10’ cobró su penalti impecable, fue el primero en la tanda contra Chile, con el brazalete de capitán ajustado en su brazo, porque Falcao ya no estaba.



Que él arrancara era una señal, como para llenar de seguridad a los demás. Hasta que falló Tesillo, entonces, el sueño terminó. James se quedó de rodillas en la mitad de la cancha, sin saber si levantarse o quedarse a vivir ahí.



“Frustración es lo que se siente ahora. Así es la vida, el fútbol aún más. Levantar la cabeza y seguir adelante. A muerte con mis compañeros, hemos luchado hasta el final”, escribió James en sus redes sociales, como el veredicto de su paso por la Copa América.



James sigue su camino, tiene 27 años, aún es joven para liderar a Colombia en nuevas batallas. Necesita definir su futuro cuanto antes, saber si jugará en Italia finalmente, necesita estabilidad de juego para estar más tranquilo y en la plenitud de sus condiciones cada que la Selección lo necesite.

¿Última oportunidad?

El caso de Falcao es diferente al de James. No anotó, perdió la titularidad en el juego contra Catar, no jugó ningún partido completo.



Ni siquiera pudo anotar de penalti contra Chile, porque para ese momento ya no estaba disponible.



Falcao es el otro baluarte de Colombia, un goleador voraz que ha entregado tantos goles y desatado tantos festejos. Pero en la Copa América no pudo rugir. Y la pregunta es si esta era su última gran oportunidad de ganar un título con la Selección.



A lo largo de la Copa hubo mucho ruido con Falcao. Hubo versiones de prensa sobre su estado físico. Se dijo que tenía sobrecarga muscular, lo cual nunca fue confirmado de manera oficial. Falcao también fue noticia cuando no apareció entre los titulares para el juego contra Catar, dejando su lugar a Zapata. Reapareció en el once inicialista contra Paraguay, y tampoco pudo anotar. Y contra Chile sus posibilidades de gol ya fueron mínimas.



En el transcurso de esta Copa, al Tigre le preguntaron si esta era la última oportunidad para los jugadores de su generación de ganar algo con la Selección. Entonces Falcao, que tiene 33 años, sonrió y dijo: “Las oportunidades van disminuyendo y puede ser esta la última. Vivimos como si lo fuera, esa es una buena manera de autoexigirse y dar lo mejor, para sumar a ese sueño”.



Falcao, el máximo goleador histórico de la selección, con 34 tantos, tendría que esperar a la Copa América del próximo año, la que será en Colombia, cuando el equipo de Queiroz tenga más rodaje. Pero al Tigre lo amenaza un toro.



Duván Zapata ya le quitó la titularidad una vez, y fue el mejor atacante colombiana de la temporada en Europa. Además, anotó dos veces en esta Copa, y, para colmo, es más joven que Falcao, tiene 28.



“El equipo por momentos jugó bien, dominó, pero infortunadamente nos vamos”, dijo Falcao el viernes, luego de la eliminación.



Sería una pena que los dos jugadores más estelares que ha tenido Colombia en los últimos años no pudieran coronar un éxito, una copa.



Ellos han marcado el camino de esta generación, la que también integran Ospina y Cuadrado como los otros estelares que se quedan con la misma frustración. Llegará la eliminatoria, el próximo año, cuando también hay Copa América, ahí tendrán una nueva oportunidad.



James y Falcao representaron la frustración de la Selección Colombia cuando se consumó la eliminación por penaltis. A los dos símbolos nacionales se les notó el dolor de esta derrota. No son culpables, simplemente son los que cargan el peso de las ilusiones de Colombia.



