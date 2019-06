‘Me sueño a Falcao con la Copa’: Iván Ramiro Córdoba

El 29 de julio es una de esas fechas fijas en la memoria: sabemos muchos lo que hacíamos esa tarde de sol intenso, cuando en el estadio El Campín salió un centro de los pies de Iván López y, entre todos los marcadores, se levantó un defensor de los bajitos (1,73 m) que con fe compensó la estatura y marcó de cabeza para darle a Colombia su único título de Copa América.

Mientras ilustres desconocidos ocupaban los escritorios de los periodistas, muchos tecleábamos –o lo intentábamos– el computador en las piernas, antes de rodar graderías abajo en el sobresalto de la celebración y romper la pantalla; una felicidad sufrida en medio de una lluvia de abrazos y cerveza en la tribuna. Qué ironía.

Pasaron 18 años y ese hombre que vemos en las fotos con la Copa sobre la cabeza ha dado paso a un exjugador de 42 años que mira a la distancia lo que con sus confiados compañeros lograron al pensar menos y confiar más: convertir a Colombia en campeón continental.

Iván Ramiro Córdoba habla hoy con la misma autoridad del capitán de aquel equipo. A pocos días de la Copa América de Brasil pide creer porque probó que funciona: “Tenemos que ir a los torneos a ganarlos, no porque los demás sean más débiles sino por creer en lo nuestro, en lo que hoy es Colombia a nivel mundial, en el respeto que nos hemos ganado, y eso obliga a jugar con otras condiciones. Éramos un equipo que de pronto iba a dar la sorpresa, y ahora tenemos que ser protagonistas”.



Con esa fe que se tuvo usted en El Campín, esa tarde contra México…

​

Es que en esa Copa América, todos creímos, y así será en Brasil. Lo que más recuerdo era la gente saliendo de las casitas en los pueblos, con la camiseta y la bandera; eso le dispara a uno la carga emocional, era como meterle una sexta marcha en la cancha.



Ese día de la final dijimos: ‘Ya vimos el recorrido que pudimos hacer, no es solo por nosotros o nuestras familias’; el profe Maturana decía que era una responsabilidad con esa gente porque nunca se iban a olvidar de eso en la vida, y entonces uno trasciende cuando se queda en la memoria de la gente.



¿Es la gasolina que se necesita ahora, a días de otra Copa América?



Es que esta selección se lo merece. Soy un promotor de ir a ser protagonista, no solo a participar; sería el gran premio para un equipo que ha hecho un proceso muy lindo, que nos ha dado muchas alegrías. No digo terminar porque no están para jubilarse, pero se merecen darse una satisfacción tan grande como un título con la Selección por tanta felicidad que nos han dado.



Me imagino a Falcao, me lo sueño a él con la Copa, a James, a Cuadrado, pero también a los nuevos, porque cuando ganas con chicos jóvenes, les transmites de una vez esa mentalidad ganadora. Cuando ganas, lo que te produce es ganas de seguir ganando, no te cansas. Pregúntale a Falcao.



¿Da nostalgia haber pasado después tantas decepciones, tantos talentosos sin más éxito?



Claro, pero es porque una selección no es solo lo que haces en la cancha. Es un conjunto de detalles. En la Copa América de 2001 lo logramos porque tuvimos un estratega y un mánager como el maestro Maturana. Él se puso en la tarea de estar pendiente de cada detalle, y eso nos llevó al título.

Ya teníamos una ventaja: empezamos a entrenar mucho antes que los demás, y siempre, siempre, creímos que la Copa América se iba a jugar. Jamás dudamos como lo hicieron muchos, o como Argentina, que fue un invento lo de la carta de amenaza, solo fue para no participar en el torneo.



Y ahora somos socios en la Copa América 2020…



Eso es lo lindo del fútbol y del deporte. Lo haremos bien y la vamos a pasar bueno porque, más allá de los choques entre Colombia y Argentina, es lindo. Mejor si fuera solo en Colombia, pero es así.



¿Y cobrar ese desplante del 2001 con las finales en Colombia?



Es que lo importante es llegar a la final; después se juega en Argentina o donde sea, ojalá en Colombia, pero hay que llegar allá. Tenemos jugadores acostumbrados a eso.

Usted, con 17 títulos, fue por años el referente de ese éxito… hasta que llegó James…

Que tiene un talento impresionante. Siempre me consideré un jugador, de corazón y con humildad, un jugador con condiciones normales pero una capacidad mental fuerte.



Pero ahora tenemos jugadores muy completos, y eso nos da más motivos para creer. Siempre digo que esta es la selección más completa en la historia del fútbol colombiano: línea por línea, tiene jugadores con mucha figuración. Veamos a Dávinson Sánchez. Tenemos mucho talento, personalidad, gran mentalidad, un entrenador con mucha experiencia y a todo el país detrás apoyando: de cada diez, once apoyamos a este equipo.

¿Le preocupa la interinidad de las figuras, de James sin equipo, Falcao peleando el descenso…?



Afuera, uno puede preocuparse por eso, que es innegable, pero por mi experiencia te digo que uno se pone esa camiseta y se le quita todo. James se pone la 10 y se pone todo lo que es él, se convierte. Eso solo lo da jugar por tu país, es una motivación que va más allá de un contrato. No sé cómo explicarlo, pero das más de lo que crees que eres capaz.



Un superpoder…



Eso, es que desde que estás chiquito sueñas con esa camiseta y luego te la pones y es un orgullo tan grande que no lo vuelves a sentir.



¿Cuál es el gran obstáculo y la solución que debe darle Queiroz a este equipo en Copa América?



Hay una situación delicada, que es un técnico con poco tiempo para trabajar. Es difícil para él implementar todo lo que quiere. ¿Qué hacer? Lo práctico es hacer que cada jugador pueda sentirse de la mejor manera; no digo mimarlo, sino encontrarle la mejor ubicación para que tenga el mejor resultado. Es que no le dieron tiempo para nada. Fue un solo ensayo (la gira asiática) y estuvo bien, pero ahora debe ser muy estratégico.



¿Llega Argentina para el debut tan débil como parece?



A esas cosas yo no les creo. Argentina tiene unos grandes jugadores, lo sabemos; tenemos que ir prevenidos, cuidadosos, pero sin miedo. Hacer nuestro juego porque ellos lo sufren. Ganar el primer partido es importantísimo.



¿El resto del grupo qué dificultad tiene?



Pasando Argentina estaríamos en una posición muy cómoda. No para confiarnos, pero sí ayuda. Tenemos también a Catar, que para todos es una incógnita, y eso normalmente termina por complicar. Y Paraguay, cuando juega en estos torneos es muy duro porque son equipos aguerridos, fastidiosos, que para doblegarlos hay que hacer partidos no normales sino muy buenos, porque te golpean cuando le bajas la guardia.



Paraguay trae malos y buenos recuerdos…



Nosotros hicimos una hazaña, le ganamos 4-0 a Paraguay en esa eliminatoria para el Mundial del 2002, pero lo que no pudimos manejar fue lo que hicieron Argentina y Uruguay de ponerse de acuerdo para dejarnos afuera. Por suerte, para bien y para mal, hoy existe la tecnología…



Por eso me gusta el VAR, porque ha sido más efectivo de lo que todos pensamos. Siempre habrá polémica porque el error humano estará en el medio, pero ha ayudado a hacer justicia. Todo ayuda a que no pasen esas cosas extrañas.

Usted decía que hubiera preferido un técnico colombiano a un extranjero. ¿Lo convenció Queiroz?



En este proceso de elegir al técnico, uno lamenta es que pasara tanto tiempo, porque se pudo usar para trabajar bien para la Copa América. Da angustia y lástima. Más allá de que Reyes hizo su esfuerzo, descuidamos la sub-20. Movimos una ficha y cometimos un error. Pero ya qué.



Está el profe Queiroz, que tiene grandísima experiencia, y era lo que yo pedía; él tiene la capacidad para dirigir un equipo como el nuestro, para él es un reto muy lindo. Debió ser, para mí, Reinaldo Rueda, pero otra vez pasó el tiempo, no se pudo contratar. Ahora hay que creer que a Queiroz le va a ir muy bien y su experiencia nos va a llevar a ser protagonistas.



¿Ya les abrieron la puerta a ustedes, que fueron campeones?



Yo me siento muy al margen, no es que nadie me cerrara las puertas, pero es una sensación extraña porque uno se prepara y quiere ayudar.



Pero si lo llaman, ¿está listo?



Si me llaman, es como si me volvieran a convocar, igualito. Estaría siempre listo.



