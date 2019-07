Indignación de la prensa argentina por desempeño del árbitro

Que Argentina no le gane a Brasil en partidos oficiales parece ser el eterno libreto de los partidos. La noche del martes, en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, no fue la excepción. La selección local de la Copa América derrumbó las ilusiones de los albicelestes y con un claro 2-0 la eliminó de la competencia más histórica del fútbol.

Sin embargo, en la retina de la afición y de buena parte de un sector de la prensa, Argentina mereció más y la derrota, más que al desempeño del equipo se lo achacan al pobre trabajo del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, sus asistentes Christian Lescano y Byron Romero, el cuarto hombre, el uruguayo Esteban Ostojich y cómo no, a los asistentes que estuvieron al mando del videoarbitraje o VAR, protagonista en casi todos los partidos de esta edición del torneo, que tuvo al uruguayo Leodán González, su primer asistente, el venezolano Jesús Valenzuela y el segundo, el también charrúa Nicolás Tarán.

Una de las mayores críticas de varios medios se centró en la ausencia del videoarbitraje durante el encuentro, pues, según señalan rotativos como Olé o Clarín, por apenas mencionar a dos de los medios más influyentes en la prensa deportiva, dos jugadas eran presuntos penales y nunca se revisaron.

La primera que se señala es una caída de Sergio 'kun' Agüero mientras construía una pared para llegar al área. "¿Para qué nos dan una charla de una hora y media sobre el VAR si después no lo usan?", declaró el jugador ante los micrófonos tras finalizar el partido.



Pero Agüero no fue el único que explotó con las presuntas decisiones erróneas: el mismo Messi aseguró que "se cansaron de cobrar boludeces y hoy no fueron al VAR" como reseñó el diario Olé.



La otra acción fue durante un tiro de esquina en el cual Arthur, volante brasileño del Barcelona, empuja al defensor Nicolás Otamendi. "Ah, el VAR (...) Eso fue penal muy claro de Arthur a Otamendi", escribió el periodista deportivo Daniel Arcucci en su cuenta de Twitter.

Ah, el VAR. El VAR está para ayudar al que se equivoca y para exponer al corrupto. Eso.

Fue penal muy claro de Arthur a Otamendi. — Daniel Arcucci (@daniarcucci) July 3, 2019



