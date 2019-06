Al ‘Bolillo’ Gómez lo tildan de mentiroso en la selección de Ecuador

Minutos antes del inicio del partido entre Ecuador y Japón –por la última fecha del grupo C de la Copa América- se dio a conocer la versión de Renato Ibarra sobre el supuesto abandonó a su seleccionado antes del partido contra Chile del viernes pasado.

“Un poco triste por las declaraciones del Profe (Hernán Gómez) a quien la verdad respeto muchísimo, le agradezco por siempre darme la oportunidad de seguir formando parte de la selección. La verdad que es un tema muy delicado", detalló el deportista lo que desmiente la versión del ‘Bolillo’, que afirmó que el jugador abandonó el combinado ecuatoriano.

Ibarra continuó explicando que viene con una lesión en uno de sus tobillos, pero que nunca quiso dejar a su selección en plena competición. “Yo venía con una molestia en el tobillo que tuve una fractura, llegué a Miami y todo el tiempo estuve en los entrenamientos con esa molestia. En una práctica dos días antes de enfrentar a Chile, sufrí un golpe en la práctica con Cristian Ramírez, decidí parar dos días y el Profe se adelantó", añadió.

"Nunca abandone la selección, fue el quien decidió eso, yo tampoco voy a estar donde no me quieran tener. Se acercó a la habitación, estaba con mi hermano (Romario). Entró y me dijo que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba amargado. No sé con qué intención dijo esas cosas, fue ahí cuando él decidió darme de baja", comentó el futbolista del América, de México.



