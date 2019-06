Se embolató el futuro de 'Bolillo' Gómez en Ecuador: podría irse

Cuando parecía que la tormenta ya estaba superada en Ecuador, tras el fracaso en la Copa América, ahora el futuro del técnico colombiano Hernán Darío Gómez parece estar en entredicho. El equipo apenas hizo un punto y quedó de último en el grupo C.

Versiones de prensa ecuatoriana indican que el tema de la continuidad de 'Bolillo' pasa por lo económico. Gómez firmó contrato, inicialmente, hasta el final de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, por un millón de dólares al año. En caso de que decidan despedirlo, tendrían que pagarle todo el contrato.



Sin embargo, el periodista Joaquín Saavedra, de Radio Caravana y Ecuador TV, aseguró que habría un acuerdo para facilitar la salida del técnico y que sería anunciado en los próximos días.

Atención!!!! Al “Bolillo” ya le comunicaron que no va a continuar al mando de la selección ecuatoriana de fútbol. Esperan llegar a un acuerdo con el finiquito del contrato durante esta semana. — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) 30 de junio de 2019

Ya el presidente de la Federación de fútbol de ese país, Francisco Egas, había insinuado en una rueda de prensa el jueves que Gómez podría irse si no se acomoda a una planeación de la entidad a largo plazo.



"Hernán Darío Gómez y cualquier profesional que trabaje un día en la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a tener que estar alineado a este plan estratégico y quienes no lo estén no van a poder formar parte de la selección", advirtió el dirigente.



Cabe recordar que Egas llegó a la presidencia de la Federación en enero de 2019, cuando ya 'Bolillo' estaba en el cargo, contratado por su antecesor, Carlos Villacís, de quien Egas era fuerte opositor.



"La selección necesita hacer un relevamiento muy cuidadoso del talento que existe alrededor del país", agregó el dirigente.



DEPORTES