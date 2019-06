Hermana de James explicó porqué se escondió de las cámaras en partido

En el pasado partido de Colombia contra Catar, donde el seleccionado nacional ganó 1 - 0, se presentó un hecho curioso. Mientras se cantaban los himnos la hermana de James Rodríguez fue enfocada por las cámaras del estadio Morumbí y su reacción fue esconderse.

Por medio de sus redes sociales, Juana Valentina explicó que, aunque suele tomarse muchas fotografías, lo cierto es que es muy penosa y "aún no se acostumbra a las cámaras".

No es porque yo sea antipática ni odiosa ni nada. Porque no me gustan las cámaras. Mi registro en cámara no me mata, ósea no me gusta tanto, entonces no es que yo no me sienta orgullosa de mi país: claro que sí, estoy demasiado feliz.

La colombiana que recientemente abrió un canal de Youtube y suele subir muchas fotografías a Instagram dijo que "todo es un proceso" y "hasta ahora me estoy acostumbrando al manejo de cámaras pero les prometo que voy a mejorar".