'Ni ahora somos el 'Dream Team' ni antes éramos un desastre': Rueda

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, pidió este lunes encajar con equilibrio y mesura la goleada de su equipo por 0-4 contra Japón en el debut en la Copa América de Brasil.

"Ni ahora somos el 'Dream Team' ni antes éramos un desastre. Hay que asimilar con equilibrio este triunfo y que sea un soporte psicológico para la Copa y la eliminatoria del Mundial de Catar", dijo el colombiano en la rueda de prensa posterior al partido en el estadio Morumbi de Sao Paulo.

Rueda estaba satisfecho porque la Roja, dijo, logró dejar sin efecto el temido "síndrome del campeón", según el cual la selección que defiende el título tiene muchos números para empezar con un resultado negativo.



"Los actuales campeones normalmente debutan mal, así que el desafío era que el síndrome del campeón no se viviera hoy (lunes)", manifestó.



Rueda reconoció que Japón logró "desequilibrar" a la Roja en algunos pasajes del duelo, pero rescató la reacción táctica del equipo para revertir esa situación.



El seleccionador sostuvo que la goleada chilena no le hace cambiar de opinión sobre los favoritos a ganar en Brasil, entre los que cree que no está Chile y sí Uruguay, Brasil o Colombia. Sobre Ecuador, el próximo rival, Rueda resaltó que pese a la derrota inicial ante Uruguay tiene una "gran estructura", jugadores experimentados y un entrenador con "sabiduría" como su compatriota Hernán 'Bolillo' Gómez.



EFE