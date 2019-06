Scaloni no se da por vencido con su Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso la vista en el último partido pendiente en la Copa América de Brasil-2019 ante Catar, el próximo domingo, tras el nuevo tropiezo sufrido este miércoles al empatar 1-1 con Paraguay.

"Tenemos que ganar y haremos balance de lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien y tomaremos decisiones. Tenemos la suerte de que todavía estamos vivos y eso nos hará jugar con ilusión el próximo partido", dijo Scaloni en rueda de prensa tras el encuentro contra los guaraníes, jugado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



El entrenador de 41 años lamentó la falta de "paciencia" del equipo de Lionel Messi para tratar de manejar los compromisos. "Si no tenemos la paciencia para intentar encontrar huecos, es difícil", apuntó



. Richard Sánchez adelantó a Paraguay en el minuto 37 y Messi igualó de penal por Argentina en el 57. El arquero Franco Armani tapó otro penalti ejecutado por Derlis González en el 63.



Scaloni aplaudió el trabajo de Armani. "Confiamos en Franco, es nuestro arquero titular. Ataja un penal y nos hace seguir vivos, él hace su trabajo. Celebro que haya tenido una buena actuación", manifestó.



El director técnico albiceleste, por otra parte, declaró que Lautaro Martínez debió salir del encuentro tras recibir un "golpe muy fuerte en la zona lumbar".



Sobre el desarrollo el cotejo con Paraguay, por la segunda fecha del Grupo B, Scaloni habló de dos caras distintas. "En el primero nos desesperamos por momentos, no pudimos tener el control de juego, no pudimos tener profundidad, y a la primera que nos llegan nos hicieron gol", expresó



Scaloni. En el segundo tiempo, "llegamos mucho más, pero tuvimos algunas contras que pudimos haber evitado".



Por ello, Scaloni cree que la clave principal para tratar de salvar la clasificación ante Catar en Porto Alegre será lograr "equilibrio".



