'Queremos hacer nueve de nueve puntos': Cuéllar

Paraguay. Tuve la oportunidad de enfrentarlos en eliminatoria, no estuve en el partido. Perdimos el partido. Fue un juego muy disputado, fue muy complicado. Tienen mucha mentalidad de no rendirse a pesar de las adversidades, sabemos que será así el partido y debemos estar concentrados para imponer nuestro ritmo y conseguir un buen resultado.

Favoritismo. Creo que nosotros llegamos a Brasil con una idea muy clara de clasificar e ir partido tras partido. Los resultados se vienen dando y no debemos cambiar la mentalidad. Tenemos jugadores en los equipos más competitivos del mundo. Hay que seguir trabajando de la misma manera, porque aún no hemos conseguido el objetivo mayor que nos hemos planteado. Queremos hacer 9 de 9 puntos y podemos demostrar que tenemos mucho coraje.



Romper equipos defensivos. Sabíamos de las dificultades de Catar, sabíamos que sería difícil entrarles. Tuvimos mucha paciencia, tácticamente y mentalmente nos deja la enseñanza que podemos hacer al minuto uno u 85. Si se nos presenta nuevamente habrá que hacer lo mismo.



Metodología Queiroz. Esa es información es reserva del sumario. No sabemos quién va a jugar. El que juegue dará lo mejor que sí. Al que le toca, con certeza dará el cien por ciento. Este juego contra Paraguay nos dará confianza para el siguiente encuentro.



Función Colombia-Flamengo. Personalmente creo que es algo muy similar a lo que hago en mi equipo y me he sentido muy cómodo. Si me necesita en otra posición lo haré. Es un trabajo parecido en mi club y Selección y eso me ha beneficiado.



¿Variantes? Es una decisión que le toca entrenador. Todos quieren venir a aportar su capacidad de juego. La decisión que él tome será bienvenida para nosotros. Si a mí te toca jugar demostraré porque debo estar en la Selección.



Nacionalizarse brasileño. No eso fueron comentarios, no fueron informaciones verídicas de la prensa. En el equipo me he ganado un gran respeto. Si me lo hubieran ofrecido no lo hubiera afectado.



DEPORTES