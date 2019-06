'El tema de las amarillas no me preocupa': Queiroz

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, fue muy claro en sus apreciaciones sobre el partido contra Paraguay. "No me preocupan las tarjetas amarillas". Él solo piensa en una nueva victoria.

Amarillas. El tema de las amarillas no me preocupa. Es un partido más y nos ayuda a crecer, es un test de madurez para nosotros. Hay jugadores con amarillas, pero estoy seguro que con las experiencias van a hacer bien las cosas. Si después es necesario tomar otras decisiones, pero no voy a tomar decisiones preocupado en las amarillas. Lo único que me limitaría sería el la condición física, porque este torneo es muy duro, así es el fútbol en Suramérica. Con mucha intensión y presión. Mañana (domingo) saldremos a ganar el partido. Con la motivación que tenemos, tenemos una oportunidad de ganar, pero hay que jugar bien, porque Paraguay es un gran equipo y peligroso, pero nosotros tenemos muchas posibilidades de crear problemas.

Favoritismo. No hace presión, pese a que los favoritos en el fútbol son teóricos por la historia, los resultados, ese peso es bueno para Brasil y Argentina, que son las selecciones que tienen la tradición de ganar las copas.



Falcao. Hizo un entrenamiento diferenciado al inicio, pero cuando los periodistas no estaban entrenó con el grupo. Solo hizo de inicio hizo un trabajo diferenciado, es todo.



Cardona. No me pegues con esa. Está listo para jugar y necesitamos de él en el equipo como todos.



Rivales en cuartos. Sabemos que por los resultados las posibilidades son Chile o Uruguay, pero el respeto por Paraguay solo hablamos de ellos. Hay personas que están analizando a estos rivales.



Su trabajo. Lo más importante es jugar bien. Un fútbol práctico, efectivo y moderno, que nos ayude a ganar. Esa es la base y el proyecto que tengo. Hacer el equipo más eficiente, más funcional, más armonioso, pero mañana puede pasar que Paraguay que puede buscar, las condiciones de juego se hagan diferente para nosotros. Lo importante es preparar las opciones que el partido nos puede presentar y después los jugadores deben decidir. Nosotros como entrenadores preparamos las soluciones, luego los maestros deben tomar las decisiones.



Aspiraciones. Sueño todos los días ser lo mejor del mundo. No hay que pagar impuestos para hacer el mejor del mundo. Lo hablo con los jugadores, pero para llegar ahí con tantas personas queriendo lo mismo hay que trabajar. Soñamos con llegar al cielo. Lo más importante es que todas las mañanas es para trabajar y ser mejor. Es difícil saber a dónde queremos llegar. Es obvio que estamos mejor que hace dos semanas. Lo más importante para la Selección Colombia es trabajar la armonía del equipo y hacer un equipo funcional en todos los puntos. El fútbol tiene esta magia que no termina nunca.



Racha o experiencia. Ni una cosa ni otra. Solo pienso en cómo el grupo puede trabajar para no recibir goles y trabajamos para hacer goles. Quién los vaya a hacer, eso a mí no me preocupa. Hay que crear opciones para anotar. Me gusta que en nuestros partidos construimos muchas oportunidades. Desde que al final salgamos del campo con tres puntos eso es lo más importante.



Resultados. Con la calidad del equipo y los jugadores no es una sorpresa para mí tener estos jugadores. Lo que quería era no causar daños, porque había cosas bien hechas. Había que solidificar más, pero guardar las buenas cosas que hizo José Pékerman.



