‘Nos complicó no hacer los goles más temprano’: Queiroz

El entrenador de Colombia habló luego del partido que jugó Colombia contra Catar este miércoles. De estos temas se refirió el técnico de la Selección Colombia.



Partido. Sabía que iba a ser un partido muy difícil, sobre todo cuando tuvimos las oportunidades que construimos, pero el fútbol se dio así. Esta es la realidad, hoy (miércoles) Catar mostró porque es un equipo que todos tenemos que respetarlo, pelean mucho y siempre hay que respetarlos.

El trabajo de Colombia. Jugaron los noventa minutos con mucha concentración, todavía no hemos hechos goles como los podemos hacer, pero estuvimos bien.



Fallas. Nos complicó no hacer goles, si hacemos un gol más temprano las cosas hubieran sido diferentes, hay que descansar muy bien y preparar el tercer partido.



Mérito. Fueron noventa minutos de concentración y es un mérito muy grande de Catar de no dejar jugar. No fue un regalo, por eso también fue un trabajo y un mérito de los jugadores colombianos.



Rotación. Hay que hacer cuentas del cansancio de los jugadores, tuvimos dos partidos muy difíciles y tenemos golpeados, fatigados y después vamos a tomar decisiones, porque la falta de convertir un gol rápido hoy fue también por la fatiga. Mi clara intención es la de hacer rotar a los jugadores porque todos los jugadores tienen méritos para estar aquí. Estamos intentando construir una identidad al equipo.



Cambios. Lo que intentamos hacer fue presionar mucho a Catar por las bandas e intentar soluciones frente al bloque por el centro de seis jugadores que ellos tenían.



