‘No creo que seamos esto; tan malos no somos’: ‘Bolillo’ Gómez

El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío Gómez, reconoció la superioridad de Uruguay en el aplastante triunfo celeste 4-0 de este domingo en la Copa América de Brasil-2019, pero cree que hay margen para mejorar.

"Tampoco somos lo que fuimos hoy (domingo). No creo que seamos esto. Tan malos no somos", declaró 'Bolillo' Gómez en la rueda de prensa posterior al partido, celebrado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



"Es un partido que nos superaron, sobre todo en el primer tiempo nos superaron por todas partes", manifestó el estratega tricolor, reconociendo el absoluto mando de su rival en el inicio del Grupo C. De cara a los siguientes choques ante Chile y Japón, Gómez destacó que "ahora sí hay que demostrar de qué estamos hechos".



En su análisis, habló de una primera mitad pobre, con un parcial de 3-0, y una segunda mitad en la que simplemente buscó evitar una goleada de escándalo, sin poder eludir el 4-0.



"Muy mal primer tiempo nuestro ante un equipo uruguayo muy experimentado, muy formado, mucho más que el nuestro", relató.



En el descanso, Gómez relató que dijo a los suyos lo siguiente: "Dejemos ese 3-0. No vamos a pasar más penas"; pidiéndoles replegarse para "que no existieran más goles".



Se quejó por la aplicación del VAR y la expulsión de José Quintero, al decir que el sistema "perjudicó al pequeño", aunque subrayó que no quita "ningún mérito" a un Uruguay "espectacular".



