Meluk le cuenta... (Se repitió el experimento)

Si el experimento de Carlos Queiroz contra Panamá en el 3-0 dejó un margen de escepticismo porque el rival era débil y se jugó en Bogotá, pues la insistencia en la prueba resultó reconfortante en el triunfo 0-3 de visitante contra un rival de peso como Perú.

Otra vez se jugó 4-3-3. Esta vez se formaron en el medio Cuadrado, Cuéllar y Uribe; y arriba, James, Falcao y Muriel. Y otra vez la principal variante fue el 4-1-4-1 con el regreso de James y Muriel y con Cuéllar de barredor entre zagueros y volantes.

Recordé los amistosos de Asia, en marzo pasado, cuando se estrenó Queiroz con Colombia. En un partido puso a Barrios y a Lerma y, en otro, a Cuéllar y a Uribe. Lo repitió, ahora, cuando Barrios y Lerma jugaron un tiempo contra Panamá, y Cuéllar y Uribe fueron los inicialistas contra Perú, y esta vez no ha habido discusión sobre los dos de ‘marca-marca’ o los de ‘buen pie’.



En ese esquema, el que menos ha brillado es Cuadrado. Corrido al centro, con función de volante mixto en la derecha, ha pegado, ha sido impreciso, ha transportado mucho la bola. Queiroz lo defendió: “Juan está haciendo un trabajo fantástico en una posición que no es la suya. Son muy buenas la verticalidad de su fútbol y la habilidad que aporta con sus rupturas y desequilibrios. Juan está haciendo un trabajo de enorme sacrifico y se adapta rápidamente a una nueva posición”.



Colombia, primero, peleó el partido. En eso, entre roces, empujones y jugando el partido de boca entre guapos, se impuso esperando, llevada a su campo por Perú, con una zaga sólida y sobria en el juego aéreo y con paso veloz, vertical, al ataque. El medio campo respondió en líneas generales. Sin embargo, un par de veces le rompieron la línea de presión y lo superaron, por lo que los zagueros recibieron de frente, quedaron cara a cara con los rivales. Así, entre los golpes, se puso en ventaja con cabezazo de Uribe, el ‘volante llegador’.



Con la expulsión del peruano Yotún a los 10 minutos del segundo tiempo, Colombia, entonces, ya jugó el partido. Agarró la pelota y puso a correr tras ella a Perú, que sintió tener uno menos. Así, llegaron dos goles más: otro de Uribe, con otro cabezazo, y el de Duván Zapata, que reemplazó a Falcao. Duván es el suplente. Por ahora no van a jugar juntos.



Y en los dos partidos, el peleado y el jugado, Colombia fue mejor.

Para enfrentar a Argentina, el sábado, en la apertura de la Copa América para Colombia, Barrios parece más titular que Cuéllar y los dos goles de Uribe lo ponen a pelear el puesto con Cardona... ¿O será con Cuadrado? James y Falcao son fijos. Pregunto: ¿solo un volante de marca contra Messi?



El experimento que empezó contra Panamá se evaluó en Lima en un duelo de fuerza y temple. Se aprobó. Ya no hay tiempo de nada más.

La Copa América está encima.



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@Meluklecuenta