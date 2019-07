Sin Neymar, Brasil potenció un colectivo para ir a la final

Neymar no estuvo en la Copa América, pero no ha hecho falta, o al menos su ausencia no se ha notado mucho. Brasil encontró la fórmula para suplirlo, aunque su ataque en estos tiempos no es tan demoledor. Tuvo dos partidos en los que no encontró el gol. Sin embargo, a lo largo de la Copa América dispuso de un sistema colectivo para no sufrir la ausencia del crac. Y así, con esa idea, llegó a la final, en la que enfrentará mañana a Perú; y si logra el título, sería una demostración justamente de eso, un triunfo grupal.

Tener una estrella puede ser un arma de doble filo. Suele ser el jugador diferencial que saca al equipo de sus nebulosas, lo guía, pero también es el que carga con todo el peso y la presión y las expectativas. Con Neymar, Brasil juega para Neymar, para que él conduzca el equipo, para que él brille, incluso, por encima de Brasil.



Sin Neymar, otros jugadores han ganado preponderancia. Y es que Brasil tiene hombres de mucho talento en ataque para no depender de un solo hombre. Es diferente al caso Argentina, en la que jugar sin Messi es sencillamente dar todas las ventajas, un suicido. Brasil tiene atacantes que no son ningunos aparecidos. Está Roberto Firmino, el delantero del Liverpool campeón de la Liga de Campeones y con el que esta temporada hizo 12 goles en 34 partidos de Liga Premier. Y Gabriel Jesús, el delantero del Manchester City, campeón de la liga inglesa y que en la temporada anotó 7 goles en 29 juegos. Eso por citar a los dos atacantes que han actuado en los últimos partidos con Brasil.

Ellos son secundados por Everton, uno de los jugadores que más han despuntado en la Copa América, aunque se vio apagado en la semifinal contra Argentina, y por Coutinho, a quien siempre le piden que asuma un rol estelar, el cual ha podido demostrar a cuentagotas sin Neymar.



“Neymar hace falta en cualquier equipo del mundo”, dijo el técnico Tite durante la Copa América, cuando le preguntaron por esa ausencia en su plantel. Pero también aseguró que Brasil atraviesa una etapa de renovación; a eso parece querer apostarle, y con esa idea está cerca del título.



Brasil ha anotado 10 goles en la Copa América, un promedio alto, y se los han repartido; han demostrado no tener un gran artillero, como en otras épocas. Ratificando que este Brasil es más colectivo. Goleó a Bolivia (3-0) y al propio Perú (5-0).



Sin embargo, dos veces se le cerró el arco, dos veces no pudo anotar: contra Venezuela en fase de grupos y contra Paraguay en cuartos de final; en esos partidos se prendieron las alarmas, por la falta de definición y de un goleador. “Queremos evolucionar en el proceso creativo y de definición”, dijo entonces Tite.



También depende del rival, pero pocas veces Brasil tiene que preocuparse por el ataque del contrario, porque su juego es de posesión. Le pasó contra Argentina, cuando todos los futbolistas tuvieron tareas defensivas, y solo por la presencia de Messi; incluso, Firmino tuvo que renunciar muchas veces al ataque, no ser influyente, para ayudar a marcar. Y, sin embargo, Firmino hizo gol y pase gol.



Así como Gabriel Jesús hizo gol y pase gol. Los dos delanteros han soportado muchas críticas; de hecho, Jesús arrastraba una prolongada racha de partidos sin anotar con Brasil. Y para colmo, falló un penalti contra Perú, del cual se reivindicó en el cobro definitivo contra los paraguayos, para pasar la semifinal. “No pude hacer el gol de penal en el partido anterior. Salí amargado y triste, pues no rematé a mi manera. La ansiedad me estorbó. Ahora estaba confiado en que iba a marcar”, reveló Gabriel Jesús, que ha ido de menos a más y puede ser vital en la final.



Los jugadores de Brasil reconocen que la ausencia de Neymar pesa, pero también indican que el suyo no es un equipo que dependa de un solo hombre, y eso es lo que quieren demostrar. “La calidad de Neymar es indiscutible. Él es el mejor jugador brasileño. Cuando ese chico está bien, es imposible pararlo. Es un jugador de gran calidad, ya lo demostró a todo el mundo y lo demostró en la selección. Pero tenemos otros grandes jugadores”, dijo el volante Casemiro.

Las armas de ataque

El ataque brasileño se basa en las transiciones rápidas, en cómo recupera la pelota y pasa a zona rival; entonces, los volantes se desdoblan, muy eficientes, como Arthur, y los laterales salen con profundidad, sobre todo Dani Alves; hay un juego de sociedad que puede ser letal, como lo demostró Brasil contra Argentina en el primer gol: la salida veloz, la genialidad de Dani Alves, su sociedad con Firmino y el centro al área, donde definió Gabriel Jesús; todo veloz, todo muy rápido, todo en muy pocos pases.



“Es claro que si Neymar estuviera aquí, todo sería mejor y ayudaría mucho más. Pero no está, y tenemos que pasar por encima de esa dificultad. Hemos creado una identidad, pero es claro que si él estuviera, sería mucho mejor”, agregó Casemiro, uno de los líderes.



Y el equipo ya pareció engranar, encontrar la idea y la forma. En la primera fase, la nómina sufrió variantes; comenzaron jugando Neres y Richarlison, y ya después fueron apareciendo Everton y Gabriel Jesús, y se quedaron con el puesto, tanto que parecen fijos para el partido contra Perú.



La mayor demostración de eficacia del ataque brasileño se vio justo contra Perú, en la primera fase, cuando le ganó 5-0. Entonces apareció en su esplendor la capacidad de agredir al rival, aprovechando que ese adversario le hizo las cosas muchos más fáciles, lo que se presupone no pasará ahora.



PABLO ROMERO

Enviado Especial

@PabloRomeroET​