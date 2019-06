¿Duván o Falcao? Opina un artillero histórico de la Selección

Faustino Hernán Asprilla Hinestroza habla hoy como jugaba ayer: directo, de frente, con mucho picante y con más tino. Así, el Tino, simplemente el Tino, con sus 20 goles para 20 volteretas de celebración con la Selección Colombia, analiza con la autoridad de ser el cuarto goleador de todos los tiempos del equipo nacional.

Hace 26 años –¡pucha, cómo pasa el tiempo!–, Asprilla se convirtió en el ‘adelantado moderno’ de los futbolistas colombianos en llegar a la élite europea, al máximo nivel del fútbol mundial en Italia e Inglaterra. ¡Fue cuarto en la votación del Balón de Oro de 1995, cuando lo ganó el liberiano George Weah. Asprilla no solo abrió muchos arcos con sus goles. Asprilla abrió un camino.



El Tino, que el próximo noviembre cumplirá 50 años, dio su palabra experta sobre la suplencia del capitán Falcao García, la titularidad de Duván Zapata y el rato que jugaron juntos en la victoria de la Selección Colombia 1-0 sobre Catar para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa América.



“Falcao es nuestro goleador, es un referente y lo veo bien. Por la costumbre de verlo hacer varios goles, pues ahora se puede creer que él no está bien, pero sí está bien”, dice.



¿Qué opina del ‘bancazo’ que le dieron y más siendo el capitán de la Selección?



Seguramente lo hablaron con el técnico. A Falcao hay que tratarlo así: hay que dejarlo descansar lo más que se pueda para tratar de utilizarlo en lo más fuerte. Porque más adelante, cuando lleguen los partidos más importantes, se necesita de su fuerza.



¿Es mejor cuidarlo porque ha sido ‘como de cristal’, porque se lesiona mucho?



Ahorita, Falcao está bien. Se ve fuerte. Él está muy metido en la Copa América.



Hay quienes aseguran que Falcao ‘está de salida’. ¿Usted opina lo mismo?



Yo no creo eso. Falcao tiene una cierta madurez, no está tan joven (33 años) como lo estaba para el Mundial de Brasil 2014, pero todavía tiene para darle mucho más a la Selección Colombia.



¿Usted cree que, en caso de clasificar, Falcao llegue al Mundial de Catar 2022?



No sé si llegue a Catar, pero sí lo veo jugando la eliminatoria.



¿Falcao debe ser el titular o debe serlo Duván Zapata o deben jugar juntos?



En los últimos partidos se demostró que pueden jugar ambos, y a eso no le veo ningún problema, pero por fortuna jugamos contra Catar, y contra esos rivales es que uno se puede dar unos golpazos contra el piso; pero contra otros equipos más fuertes, como con los que se va a encontrar ahora, pues no creo que sean titulares juntos porque para ponerlos a los dos habría que sacrificar a Cuadrado o a James.

Supongamos que los dos son titulares o que compartan un tramo de partido, como ocurrió contra Catar: ¿cómo deben jugar, cuál debe ser el ‘punta-punta’, cuál debe retroceder o abrirse a un lado...?



No. Nada de eso. Deben jugar de manera alternada: cuando el uno sale a recibir, el otro quita los espacios libres. Esa es la única forma de jugar con dos delanteros. Si son inteligentes harían eso para que no ocupen el mismo espacio.



¿En este momento, usted ve a Duván Zapata por encima de Falcao?



No, no, no, no... Zapata es un buen jugador, un goleador que está en momento extraordinario, pero por encima de Falcao, ¡nunca!



¿Cuál es su recomendación para Zapata y para Falcao?



No más que una recomendación, les puedo decir que sigan en lo que saben hacer, que es hacer goles; que nunca bajen la intensidad. Siempre, uno en el fútbol llega con la máxima intensidad para poder dar el mejor rendimiento.



¿Le gustan Falcao y Zapata en este esquema de 4-3-3 que está implementando el técnico Carlos Queiroz?



Me gustaría un 4-4-2 con James por la izquierda y Cuadrado por la derecha. Por fortuna son goleadores y son colombianos, y hay que disfrutarlos en esta Copa América lo más que se pueda.



¿Le gustó lo que vio de ambos en el partido contra Catar?



De ese partido, la verdad, no me gustó nada. La Selección Colombia fue un equipo desacomodado, desarmado; un equipo que puso a jugadores que no van en sus puestos. Ya había dicho que eso se puede hacer contra Catar, pero no cuando juguemos contra Uruguay o Chile, por ejemplo.

No me gusta el desorden. No me gusta ver a Cuadrado en una posición que no es la de él, porque al poner a Cuadrado ahí, por dentro, tenemos que quitarle la posición al que mejor le va ahí, que es Mateus Uribe. Me gustaría ver a Cuadrado más arriba y a Mateus por la derecha, que es por donde él rinde, por donde mejor le va.



En la victoria 2-0 contra Argentina, que fue tan buena, Uribe jugó por la izquierda.

También jugó por la izquierda en el amistoso previo contra Perú, y en ese juego hizo dos goles...



La posición habitual de Mateus es la derecha y por ahí es donde más rinde. En la izquierda lo veo muy limitado. Se limita solamente a botar balones y no está pisando al área como normalmente lo hizo en la Copa Libertadores con Atlético Nacional.



De estas últimas dos selecciones, la dirigida por José Pékerman en el Mundial de Rusia, y esta de Carlos Queiroz que está empezando, ¿cuál le gusta más y por qué?



Son dos selecciones que juegan con estilos diferentes pero con los mismos jugadores. No me inclino por ninguna de las dos. Con los jugadores que tenemos siempre vamos a jugar bien. Son jugadores de nivel internacional, jugadores que todo el mundo quiere en sus equipos.



¿Podría pensarse que, en el fondo, usted es de la teoría del ‘Bolillo’ Gómez (DT de Ecuador) cuando dijo que a la Selección Colombia le va bien con cualquier técnico?



Con esta Selección puede ser, tal vez... Pero no: con cualquier técnico tampoco le va a ir muy bien. Es que también creo que hay que saber algo para acomodar a los jugadores en sus puestos y buscarles el mejor rendimiento.



