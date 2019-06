Periodista argentino trató de ‘mala leche’ a Falcao

Pablo Carrozza es un periodista argentino que luego del triunfo de Colombia 2-0 sobre la selección de ese país en la Copa América de Brasil 2019.

Carrozza criticó a los jugadores colombianos y tuvo palabras fuertes contra Falcao García.

Por lo general los colombianos son bastante mal intencionados, pero en mi opinión Falcao debe ser de los tipos con más mala leche de la historia del fútbol mundial. Pone cara de bueno, declara como un pastor, se arrodilla y reza, pero va a romper a todos los rivales. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) June 15, 2019



El comunicador se refería a la entrada del delantero nacional sobre Leandro Paredes, en el juego del sábado pasado.



No es la primera vez que se refiera a los futbolistas nacionales de esa forma, ya lo había hecho con Juan Fernando Quintero.



“Me sorprendió que River contrate un jugador que no es profesional. Tiene el físico de un verdulero, de un carnicero, de una persona que come asados y toma vino durante las 24 horas. El fútbol argentino es muy profesional y cuando uno ve estas imágenes se sorprende”, señaló en esa ocasión.



