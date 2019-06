Equipo histórico de Copa América: mayoría de brasileños y argentinos

Los brasileños Ronaldo, Cafú, Roberto Carlos y Dunga; los argentinos Diego Maradona, Gabriel Batistuta y Oscar Ruggeri, los chilenos Elías Figueroa y Arturo Vidal, el paraguayo José Chilavert y el uruguayo Enzo Francescoli componen la selección de todos los tiempos de la Copa América.

Así se infiere de una encuesta realizada por la agencia EFE a representantes de 22 medios periodísticos de los 10 países socios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para elegir a los mejores 11 futbolistas de la historia del más antiguo torneo de selecciones del mundo, que el 2 de julio cumplirá 103 años de existencia.

El chileno Vidal es el único 'histórico' que permanece activo y con un rico palmarés pues ha sido líder de las campañas victoriosas de Chile en el torneo, la de 2015 en el mismo territorio, y la edición centenaria jugada un año después en Estados Unidos.

Arturo Vidal, único jugador activo en el once titular histórico de la Copa América. Foto: Twitter: @Msuperligarcha

Con abrumadores índices fueron proclamados los laterales brasileños Marcos Evangelista de Moares 'Cafú' y Roberto Carlos da Silva, titulares de la ‘Canarinha’ en las conquistas de las ediciones Bolivia'97 y Paraguay'99. Roberto Carlos obtuvo 18 votos, equivalentes al 81,8 por ciento, y a Cafú lo votaron 17 veces, es decir el 77,2 %.



La confección del sector ofensivo desempolvó el eterno debate sobre el mejor del mundo. Maradona quedó adelante y con una plaza de titular histórico de la Copa América al recibir el 31,8% de las preferencias. Y aunque Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' y Lionel Messi fueron postulados, primero como creativos, y después como delanteros, sus votos no alcanzaron para quedar en ese once ideal.

A 'o Rei' 3 periodistas lo eligieron como conductor y 4 más como delantero. Y al astro del Barcelona, 2 lo postularon como enganche y 2 más como ariete.



El colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama quedó a un voto de disputarle a Maradona la posición de titular y tras él, con cinco, terminó en la encuesta el peruano Teófilo Cubillas.



Setenta y cuatro nombres fueron citados entre los encuestados y ninguno de los 10 países de la Conmebol quedó sin candidato.



Aunque son los 2 países que no han ganado hasta el momento la Copa América, Venezuela se hizo presente en la encuesta con el creativo Juan Arango y el central Osvaldo Vizcarrondo. Y Ecuador tuvo como emblema al centrocampista Alex Aguinaga, que recibió 3 votos, equivalentes al 13,6 %.



José Luis Chilavert, el primer portero que anotó un gol de tiro libre en el mundo, el 2 de octubre de 1994, lideró una lista de 12 candidatos con el equivalente al 27,2 % de las preferencias. Con el 9 % terminaron el argentino Sergio Goycochea, el brasileño Claudio Taffarel, los chilenos Claudio Bravo y Sergio Livingstone, además del colombiano Oscar Córdoba.

José Luis Chilavert. Foto: AFP PHOTO/Yoshikazu TSUNO

Los uruguayos Rodolfo Rodríguez y Ladislao Mazurkievicz, los argentinos Ubaldo Matildo Fillol y Amadeo Carrizo, el colombiano René Higuita y el chileno Roberto Rojas, recibieron un voto.

La mejor defensa de todos los tiempos de la Copa América, que tiene por las alas a Cafú y Roberto Carlos, quedó completada en el centro con Oscar Ruggeri y Elías Figueroa.



El chileno Figueroa y argentino Ruggeri superaron con un idéntico 36,3 por ciento al tetracampeón de la Copa América José Nasazzi, líder de la selección uruguaya en las conquistas de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, así como el Mundial de su país disputado en 1930.



Tras el 31,8 % obtenido por 'el Patrón' Nasazzi, quien con la Celeste levantó las copas de 1923, 1924, 1929 y 1935, recibieron importantes votos el peruano Héctor Chumpitaz (22,7 %) y el colombiano Iván Ramiro Córdoba (18,1 %). Nasazzi, quien falleció el 17 de junio de 1968 a la edad de 67 años, tiene el mérito de haber captado dos votos más pero para la función de marcador derecho.



Para esa misma posición obtuvo un voto Chumpitaz y para la de lateral zurdo también llegó a ser proclamado 'el Iluminado" Elías Figueroa.



La mitad de la cancha de la selección histórica se ha estructurado con un ganador absoluto entre los 27 jugadores citados: el uruguayo Enzo Francescoli con el 45,4 % de las opiniones. 'El Príncipe jugó 5 ediciones de la Copa América, llegó a la final en 4 y conquistó 3 de ellas: 1983, 1987 y 1995.

Enzo Francescoli. Foto: Reuters

Maradona pudo ganar en casa la edición de 1987 pero en las semifinales se atravesó la Celeste de Francescoli. En las 1979 y 1989 no le fue bien pero sus participaciones convencieron a los periodistas que lo votaron para la selección de esta historia.

La mitad de la cancha la completan el brasileño Dunga y el chileno Vidal. Juntos obtuvieron el 27,2 %. Como jugador Dunga disputó tres ediciones de la Copa América: fue subcampeón en 1995 pero se alzó con las de 1989 y 1997. Diez años después, ya como seleccionador de Brasil, llevó a sus pupilos al título del torneo jugado en Venezuela.



A punta de goles y vertiginosos ataques Ronaldo Luiz Nazario de Lima fue decisivo en las campañas victoriosas de 1997 y 1999. Por tales motivos, fueron para 'el Fenómeno' 17 de los 22 votos consignados por los encuestados.



También con 2 títulos, 1991 y 1993, en 3 participaciones, el argentino Gabriel Batistuta fue proclamado como segundo delantero titular en la historia de la Copa América por representantes de 10 medios informativos.

Así quedó conformada la selección de todos los tiempos de la Copa América con los porcentajes derivados de las opiniones de los encuestados:



Posiciones:

Portero: José Luis Chilavert, Paraguay 27,2 %

Lateral: Cafú, Brasil 77,2 %

Central: Oscar Ruggeri, Argentina 36,3 %

Central: Elías Figueroa, Chile 36,3 %

Lateral: Roberto Carlos, Brasil 81,8 %

Centrocampista: Dunga, Brasil 27,2 %

Centrocampista: Arturo Vidal Chile 27,2 %

Centrocampista: Diego Maradona, Argentina 31,8 %

Centrocampista: Enzo Francescoli, Uruguay 45,4 %

Delantero: Ronaldo, Brasil 77,2 %

Delantero: Gabriel Batistuta, Argentina 45,4 %



EFE