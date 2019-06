Messi rompe su silencio: quiere retirarse ganando algo con Argentina

El astro del fútbol mundial Lionel Messi rompió su silencio y habló en entrevista con 'Fox Sports' de todo lo que rodea su vida. Las grandes victorias, sus frustraciones, su familia y el gusto que tiene por el fútbol.

Selección de Argentina. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección o intentarlo todas las veces posibles. No quiero quedarme con los comentarios malos hacia mí. Me encanta venir a Argentina. En la selección soy uno más.



Mundial de Rusia. Lo de Rusia fue complicado por todo lo que vivimos. Rusia fue un Mundial atípico en muchas situaciones pero prefiero dejarlo ahí. Si hubiese metido el penalti contra Islandia, cambiaba todo.

La persona. Desde antes de ser conocido siempre me llamaron los niños. Me gustan los chicos y disfruto de compartir cosas con ellos, verles la cara, las reacciones, más cuando tengo hijos de edades chicas. No me gusta verme en la tele, no soy de mirar mucho, me da vergüenza mirarme. No me gusta ver los partidos repetidos, me quedo con la imagen en mi cabeza, lo que viví en cada momento, en cada jugada. Con mi hijo me estoy acostumbrando a mirar bastante.



El fútbol. Mi sueño fue siempre fue ser futbolista y llegar a la selección. Disfruto de los entrenamientos y de los partidos. Como cuando era chico. El día que no me divierta jugar, no lo hago más.



Su hijo Thiago. Cuando nació Thiago entendí que las prioridades son otras y no el resultado de un partido. Duele mucho perder pero llego a mi casa y veo a mis hijos y mi mujer y se me pasó. Thiago sufre muchísimo cuando perdemos. Le pasó contra el Liverpool o en la final de la Copa del Rey.



Barcelona. No fue fácil dejar todo e irme para Barcelona. Hay algo claro, Pep Guardiola fue un maestro único para mí. Tengo un grupo de Whatsapp donde estamos Suárez, Neymar y yo.



Newell’s. Algo que me quedó pendiente fue jugar en Newell’s, pero no sé si se va a dar. Mi sueño de chico era jugar en el Coloso de Newell’s. No fue fácil dejar todo e irme para Barcelona.



Su esposa. Con Antonella fue amor a primera vista. Ahora nuestros planes es tener una hija.



