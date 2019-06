Polémica promoción en Copa América ofende a los argentinos

La Copa América es también una gran oportunidad para los negocios. Las empresas aprovechan el alto número de fanáticos del fútbol para ofrecer promociones y subir sus ventas, sin embargo, en Brasil una publicidad no ha sido bien vista por los hinchas argentinos.

Una empresa brasileña líder en la venta de electrodomésticos ha decidido hacer una curiosa oferta: si Argentina queda como vicecampeón de la Copa América, tal como sucedió en los últimos dos campeonatos, ellos regalarán un cupón de 500 reales ($416.000 pesos colombianos) para comprar en su tienda a quienes hayan comprado con ellos un televisor en las fechas de la Copa América.

La promoción, llamada "Vice de nuevo", molesta a los argentinos que no han logrado ganar una Copa América desde 1993 y que han quedado segundos en los dos últimos torneos contra Chile en 2015 y 2016.

En redes sociales la empresa ha promocionado la campaña con la etiqueta #ViceDeNovo, e incluso le han hecho fuerza a la 'albiceleste' luego de su derrota contra Colombia y su empate con Paraguay, para que logre pasar llegar hasta al final y pierda nuevamente.

AI, MAMACITA! Os Paraguaios dificultaram o caminho dos nossos hermanitos na corrida rumo ao #ViceDeNovo MAS YO AINDA ACREDITO!



VAMO VAMO ARGENTINA! O Pinauta precisa ganhar a promo e levar R$500 pra casa. Queremos el Vice! 🙏 — Pontofrio (@pontofrio) 20 de junio de 2019

Los usuarios argentinos se han quejado de la publicidad y han asegurado que es irrespetuosa.

Lo cierto es que Argentina no está en su mejor momento. Aún teniendo entre sus filas al '10' del Barcelona, Lionel Messi, no logran ganar y la 'albiceleste' hace 26 años que no gana una Copa América.