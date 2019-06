La Ecuador del 'Bolillo', por todo frente a la Chile de Reinaldo Rueda

Al menos tres modificaciones en la formación tendrá la selección de Ecuador para enfrentar a Chile este viernes en la segunda jornada del Grupo C de la Copa América. El partido se realizará a las 6 de la tarde en el estadio Arena Fonte Nova, en Salvador Bahía.

Robert Arboleda se perfila como sustituto de Arturo Mina en la zona defensiva, Carlos Gruezo por Jefferson Intriago y el experimentado Antonio Valencia debe jugar como cabeza de área en lugar de José Quintero, expulsado frente a Uruguay. Estas son las opciones que más maneja el seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío Gómez, después de la goleada ante los uruguayos 0-4 en la jornada inicial.



De acuerdo al entorno de la Tri, ‘Bolillo’ Gómez pretende utilizar contra Chile un esquema 4-3-2-1, con tres centrocampistas de corte defensivo delante de los cuatro zagueros. Uno de los elegidos puede ser Valencia, el exjugador del Manchester United, que en los comienzos de su carrera jugó como volante central, aunque la mayor parte del tiempo lo ha hecho como extremo derecho.

Desde su regreso al banquillo de la selección ecuatoriana el año pasado, Gómez ha sido criticado por los constantes cambios en las formaciones, ya que ha usado diez diferentes durante los últimos encuentros previos a la Copa América 2019.



El entrenador colombiano ha utilizado, hasta el momento, a 45 jugadores para los partidos de Ecuador y su argumento es que necesita probar nombres y posiciones porque tiene “un equipo en construcción”.



Este miércoles, la selección ecuatoriana se entrenó en horas de la tarde en el estadio del club local Bahía, el Manuel Barradas, conocido como Barradao. El ambiente no se sintió tan tenso durante los 20 minutos en los que hubo acceso a la prensa.



Por lo visto, Ecuador propondrá ante Chile un juego muy cerrado en el que pueda maniatar a los principales jugadores del equipo rival y, a partir de ahí, buscar el arco contrario con velocidad y precisión para ganar el encuentro.



Los ecuatorianos no pueden ceder ni un empate si quieren recuperar la confianza y no quedar al borde de la eliminación, pues el 4-0 contra Uruguay estremeció sus cimientos.



Mientras tanto, la selección chilena llegó este martes a Salvador y comenzó a preparar el partido con un primer entrenamiento en el que no estuvieron presentes los once titulares en el triunfo 0-4 ante Japón.

La Roja abordó un avión privado este martes por la tarde en Sao Paulo y se trasladó hasta Salvador, al noroeste de Brasil, el escenario del duelo de la segunda jornada del grupo C de la Copa América.



Si no hay contratiempos en estos próximos dos días, el colombiano Reinaldo Rueda repetirá ante Ecuador el equipo que derrotó a Japón en el debut. Una victoria ante Ecuador, sumada al probable triunfo de Uruguay frente a Japón, llevaría a chilenos y charrúas a dirimir el primer lugar del grupo C el lunes de la próxima semana en el Maracaná de Río de Janeiro.



El árbitro del encuentro será el argentino Patricio Loustau.

Posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Felipe Caicedo, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Ángel Mena, Antonio Valencia, Ayrton Preciado y Enner Valencia.



DT: Hernán Darío Gómez



Chile: Gabriel Arias, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Gary Medel, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida.



DT: Reinaldo Rueda

DEPORTES

*Con información de EFE