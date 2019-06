‘Queiroz nos pide mucha organización’: Santiago Arias

Su función. Todos los que estamos tenemos condiciones, hay jugadores que pudieron estar, pero acá estamos nosotros. Mi primera función es defender, pero nos combinamos cuando vayamos a atacar.

Trabajo de Queiroz. Primero nos pide la organización, creo que le gusta que los delanteros sean los primeros en defender, si se puede sacar el balón antes de que llegue a nuestro campo, menor, y si no, damos la pela.



Delanteros. Hay diferentes tipos de delanteros, hay más fuertes, otros por arriba buenos y otros que por abajo pueden jugar. Hay buenas variantes. Para nosotros, como laterales, es bastante bueno.



Rivales. Una Copa América complicada, todos los rivales son difíciles. Hacer el partido de preparación, pensando en Argentina, un rival nada fácil.



Favoritismo. Favoritos son todos, hay unos que por historia pueden estar más arriba y nosotros trabajamos partido tras partido para cumplir el objetivo.



Atlético. Siempre aprendemos, no importa la edad y hay personas que nos ayudan. Llegué al Atlético y el ‘Cholo’ Simeone me ha enseñado muchas cosas.



Sistema táctico. No hay problema. Estamos para las indicaciones del profe (Carlos Queiroz). He jugado en línea de tres o de carrilero estoy al cien por ciento para dar lo mejor de mí.



Argentina. Messi es el punto de referencia, pero no se puede dejar a parte a los otros jugadores, que tienen talento. Al final tenemos equipo para conseguir cosas y esperar que todos nos salgan bien en la Copa América.



DEPORTES