‘No solo nos debemos preocupar por Messi’: Cuadrado

Convocatoria. Muy contento, siempre agradecido de representar a mi país, ahora trabajando para llegar al 100 por ciento para el partido contra Argentina.

Recuperación. Todo obró para bien, ya se había acabado el campeonato, porque habíamos ganado el título, y eso me dio la posibilidad de sacar minutos y llegar con mejor forma a la Selección. Me siento muy bien por el rendimiento en las últimas fechas en Italia, contento y listo para aportar.



Segundo amistoso. Perú siempre ha sido un gran rival, difícil, es un partido que nos sirve para saber en qué estamos para enfrentar el partido contra Argentina. Ojalá podamos ver las falencias y arreglarlas.



Rivales. Siempre son rivales difíciles, más cuando son campeonatos cortos. Son finales, nuestra primera final será contra Argentina y trabajamos para llegar bien.



Messi. Argentina no es solo Messi, es su estandarte, pero tiene jugadores muy buenos que le aportan muchísimo a la selección. No solo nos debemos preocupar por Messi.



Entrenamientos. El trabajo que ha estado planeando el profe (Carlos Queiroz) ha estado muy bien e intenso, contentos porque es lo que tenemos que hacer para llegar al partido. Un poco fuerte la altura.



Apuesta con Dybala. No hemos tenido la oportunidad de hablar, pero seguramente antes del partido hablaremos.



Jugar de volante interno. Fue algo que el profe quiso experimentar, porque no estaban bien unos jugadores. Mateus (Uribe) venía con alguna influencia y el profe me preguntó si podía actuar ahí. Hemos trabajado la parte táctica, transiciones, defensa y ataque.



Diferencia con Pékerman. Todos los entrenadores son diferentes, tienen estilos de juego no iguales, está cambiando su estrategia y listos para dar lo mejor de nosotros.



