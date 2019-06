‘No somos favoritos; vamos con los pies en la tierra’: Cuéllar

Su estado. Llegó muy bien, anímicamente estoy por el cielo, porque estar en la Selección Colombia es un orgullo para mí. Físicamente estoy muy bien.



¿Son favoritos? No, los favoritos son Brasil y Argentina, porque han conseguido más títulos. Nosotros vamos con los pies en la tierra, sabiendo de nuestros objetivos.

Ventaja. Creo que los 23 que estamos aquí hemos sido bien observados. Todos estamos en el mismo nivel. Esa gira de Asia me llevó de motivación, pero todos tenemos las mismas capacidades.



Lo que le piden. A nosotros nos piden mucho equilibrio, que sea por donde siempre pase la pelota para hacer la conexión de los atacantes.



Compañero. Con cualquiera que juegue yo estaré contento, porque son jugadores que están en las mejores ligas europeas. Así que me sentiría bien con cualquier compañero y cualquier esquema.



Rivales. Es un grupo muy complicado, muy competitivo. Catar y Paraguay tienen muy buenos futbolistas. Intentaremos hacer lo mejor de nosotros.



Fútbol Brasileño. En la parte táctica me ha aportado mucho. Tuve que adaptarme en la parte defensiva. Me adapté a las coberturas y dar equilibrio. En la parte física también he crecido mucho. Muy contento con lo que he hecho allá y siempre pensando en crecer.



Amistosos de los rivales. Seguramente lo analizará el cuerpo técnico y ellos nos pasarán un reporte y nosotros preocuparnos más, por lo que es la selección y seguir los objetivos que nos hemos planteado.



DEPORTES