'Con el nivel que tenemos podemos aspirar a ser campeones': Cardona

Edwin Cardona regresó a la Selección Colombia y este martes atendió a los medios de comunicación. Habló su convocatoria, lo que vivió en el pasado, su charla con Queiroz y el favoritismo en la Copa América de Brasil.

Sus declaraciones

Convocatoria. Estoy feliz. Para cualquier jugador es orgullo vestir la camiseta de la Selección Colombia. Es una nueva etapa y debemos demostrar por qué estamos acá.

Carlos Queiroz. Solamente hablamos ayer (lunes), me dio la bienvenida y hemos podido hablar poco, pero bien. Ahora solo queda es trabajar.

Su llegada temprana. Solamente cuando terminó el torneo con el club me llamaron que me presentara ahorita, no hay nada oficial de la lista de los 23. Todos sabemos que el 30 sabremos la lista oficial. Solo queda trabajar lo mejor de sí y ahora hay que demostrar y el profe (Queiroz) tomará la decisión para que los 23 que vayan representen al país como siempre lo hacen.



Su aporte a este nuevo ciclo. Siempre es dar lo mismo, uno madura un poco más, pero siempre va a ser lo mismo, quizá con un poco más de experiencia, pero uno acá tiene un plus de representar a la Selección.



Su nivel en México. Otra vez retomé la confianza, había sido duro por lo que pasó en el pasado, fue difícil, pero retomé el nivel que querría y eso se ve, venía haciendo las cosas bien.



Favoritismo. Uno se puede ilusionar y más con el grupo que tenemos. Además, se quedaron por fuera jugadores que podía estar en el grupo de los 40 o de los 23.

Obviamente hay que aspirar al campeonato, pero hemos puesto a Colombia en un nivel muy alto y hay que mantenerlo allá. Siempre tiene que ser ambicioso y dar ese paso más para poder llevar el nivel más alto en donde estés. Ahora estamos en una Selección que se ha puesto un nivel muy alto y cuando se representa al país hay que ser ambicioso para llevarse el torneo. Sé que con el nivel que tenemos en la Selección podemos aspirar a un campeonato.



Rivales. Todas las selecciones están muy parejas, será un torneo bastante bonito, todas tienen protagonismo. Podemos hablar de Venezuela ha cogido fuerza con la nueva generación que tienen. Todos tenemos la ambición de ser primeros.



La experiencia de sus compañeros. Creo que sí se nota que hayan jugado algunos dos mundiales. Ellos toman más confianza, porque han jugado torneos importantísimos y ellos ponen esa experiencia a nivel de la Selección y más que están muy jóvenes. Estamos muy comprometidos.



DEPORTES