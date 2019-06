'Dios permita que pueda estar en los 23 para la Copa América': Lerma

Jéffersonj Lerma, el volante que actúa en el fútbol inglés, ya trabaja con la Selección Colombia. Llegó temprano, con el sueño de quedar entre los 23 que irán a la Copa América de Brasil. Llega a portar la experiencia que ha acumulado en el fútbol inglés.

Sensaciones: "Es una nueva experiencia, ahorita toca disfrutar al máximo, con una nueva ilusión de seguir creciendo, de conocer más este cuerpo técnico, queda hacer un buen trabajo y Dios permita que podamos estar entre los 23 para la Copa América".



Estado físico: "Estoy bien. No he tenido problemas en esta temporada. Ahorita solamente queda trabajar un poco más y estar atento a lo que nos digan, a las instrucciones para hacer una buena labor".



Premier League: "Creo que en la Premier todo ha salido como lo esperaba, ahorita solamente trato de disfrutar, el club a puesto todo a mi disposición".



Queiroz: "Cada entrenador tiene diferentes ideas, ya estuvimos con él, conocimos lo que pretendía; poco a poco vamos conociendo mejor lo que quiere (...) Cada entrenador tiene su ideas, creo que son diferentes, queda afianzar este equipo, tener un grupo fuerte y salir a ganar siempre".



Europa: "Desde que llegué a Europa fue con el deseo de crecer. Todo ha salido como lo esperaba porque Dios es grande. Y con trabajo, ganas y deseo, todo se puede lograr".



Ganar la Copa: "Cada uno de los que venimos soñamos con ese título (...) Todos queremos ganar un título, aficionados y jugadores. Es verdad que hemos tenido momentos buenos y no nos ha alcanzado. Ahora toca tratar de mejorar para lograr ese deseo de todos los colombianos".



Trabajo: "Somos profesionales, sabemos que tenemos que adaptarnos rápido porque en la selección es corto el tiempo. Cada uno aportará su entendimiento para coger las ideas que quiere el DT".



