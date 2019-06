‘Quería una organización defensiva para atacar con orden’: Queiroz

Partido. Jugamos con mucha determinación y lo que quería probar, se realizó. Quería jugar bien y organización defensiva, porque así se podía atacar con más orden. Los jugadores sintieron que siempre que salían, la espalda estaba bien. Fuimos sólidos, creamos nuestras opciones para marcar. Hicimos muchos remates en la portería de Panamá. Tenemos muchas cosas para trabajar y mejorar.

James. Estamos trabajando con mucho cuidado. El cuerpo médico, ayer (domingo), después del entrenamiento, el cuerpo médico hizo una evaluación. En este tipo de lesiones hay que ir día a día. Estos minutos sirvieron para que en la semana intensificará. Contra Perú, estoy seguro, que jugará arriba de los 75 minutos.



Medio campo. Nosotros estamos intentado procurar una identidad para el equipo. Lo que ensayamos hoy tiene buenas variantes y es posible cambiar dependiendo del equipo. Lo más importante es que ha sido bien lo que hemos visto en la defensa y en ataque. Hay que continuar trabajando con más confianza.



Cardona y Cuadrado. Cumplieron bien los movimientos. Pienso que defender bien no es tener más defensas y menos atacantes. Si todos hacen su trabajo pues todo se puede dar. Panamá es un equipo que empató con Brasil hace poco. Estoy contento con los dos o tres puntos defensivos y atacantes. He visto al equipo sólido. Controlamos a Panamá, que no es un equipo fácil con ese resultado contra Brasil.



La zona media. Lo que se ha visto hoy es que jugamos con 11 hombres de recuperación: James, Cuadrado, Falcao, todos ellos son de recuperación, aunque tienen características diferentes. El sistema que tenemos que desarrollar es defender con todos y atacar con todos.



