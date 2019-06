‘Messi en cualquier momento puede definir un partido’: David Ospina

El portero colombiano David Ospina se mostró muy seguro de lo que será la participación de Colombia en la Copa América y dejó en claro que si bien esta es una gran oportunidad para levantar el título, lo cierto es que el camino no será fácil ni sencillo.

"Sabemos que hay unas selecciones con gran historia. Tenemos que ir paso a paso, estamos soñando con entregarle una alegría más a nuestro país. Sé que los aficionados están a la expectativa de nosotros, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra para lo que queremos", manifestó el portero del Nápoles de Italia en la rueda de prensa de la selección Colombia.

Con respecto a la selección de Argentina, el rival del sábado en el debut de Colombia, Ospina aseguró que “para nadie es un secreto que contará con la presencia de uno de los mejores futbolistas de la historia como lo es Lionel Messi”.

Ya tuvimos la posibilidad de enfrentar a Argentina. Sabemos que vienen en un recambio, como nosotros. Lo importante es pensar en lo que tenemos que trabajar para mejorar

"Messi es un jugador que en cualquier momento puede definir un partido con una genialidad. Ya tuvimos la posibilidad de enfrentar a Argentina. Sabemos que vienen en un recambio, como nosotros. Lo importante es pensar en lo que tenemos que trabajar para mejorar", añadió.



El golero de 30 años también se refirió a sus pocas presencias a lo largo de las temporadas con sus clubes, pero aclara que al momento de ponerse la camiseta de la Selección, esto queda atrás y se agiganta.



"En los últimos equipos no he tenido la continuidad que he querido, siempre trato de estar bien. Cuando vengo a la Selección trato de seguir disfrutando y de seguir aportando”, concluyó el arquero del Arsenal inglés, equipo que le dio al Nápoles italiano una semana para ejercer la opción de compra en el préstamo.



