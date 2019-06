Los dos nacionalizados que han jugado una Copa América con Colombia

Las estadísticas históricas del fútbol dicen que apenas seis jugadores extranjeros, y nacionalizados colombianos, han tenido el privilegio de vestir la camiseta de la Selección en toda su historia.

Sin embargo, de ese grupo, tan solo dos han disputado una Copa América con Colombia. Se trata del colombo-argentino Hugo Horacio Lóndero y del colombo-uruguayo Nelson Silva Pacheco, quienes estuvieron en la edición de 1975, en la que la ‘tricolor’ logró el subcampeonato.



Lóndero y Silva fueron dirigidos en esa Copa América por Efraín ‘Caimán’ Sánchez y compartieron equipo con jugadores de la talla de Pedro Zape, Jesús ‘Toto’ Rubio, Osvaldo Calero, José ‘El boricua’ Zárate, Alfonso Cañón, Henry ‘La mosca’ Caicedo, Ponciano Castro, Víctor Campaz, Eduardo Retart, Diego Umaña, Fernando Castro, Ernesto Díaz y Willington Ortiz.



Hugo Horacio Lóndero, quien jugó en equipos como América de Cali, Pereira, Medellín y Nacional, dialogó con EL TIEMPO Casa Editorial sobre su experiencia en la Selección Colombia y que, casualmente, no coincidió en el equipo con Nelson Silva Pachecho.

¿Cómo fue su experiencia en la Selección Colombia?

Estar en una Selección es una experiencia única. Representar al país, en este caso no en el que nací, pero sí el que me adoptó, fue una cosa muy importante, un orgullo muy grande. Entrar a la cancha y que tocaran el himno nacional, esa euforia del público hacia el equipo y del equipo hacia el público, eso fue muy agradable, son momentos que a uno no se le olvidan. Yo amo el fútbol y para mí esa sensación y esa experiencia fueron y son inolvidables.

¿Qué sintió cuando lo convocaron a la Selección? ¿Fue una sorpresa para usted?

Para mí fue un poco sorpresivo que me convocaran a la Selección. Hacia como cinco meses que me había nacionalizado, pero la intención de hacerlo nunca fue por un llamado al equipo. La nacionalización fue una propuesta de Atlético Nacional, que era mi equipo en ese momento. El presidente del club en ese entonces me lo planteó y como ya llevaba cinco años en el país y era casado con una colombiana y tenía un hijo colombiano las cosas se me facilitaban para poderme nacionalizar y que así el cuadro ‘verdolaga’ utilizara otro cupo para un extranjero. Entonces mi nacionalización en realidad no se hizo pensando en la Selección, eso vino después y fue una situación muy agradable.

¿Cómo fueron recibidos usted y Silva Pacheco por la plantilla?

Yo no coincidí con Nelson (Silva Pacheco), entonces solo puedo hablar de mi caso y fue extraordinario, tuve la mejor recepción que se puede pedir, no tuve absolutamente ningún problema, además hice amistades que todavía perduran. Para mí fue una experiencia excelente en todo sentido, en la parte deportiva, en la parte humana y en la parte profesional.

¿Por qué no coincidieron con Silva Pacheco en la Selección?

Resulta que tuve una lesión bastante sería un poco antes de empezar la Copa y estuve por fuera algunos partidos. En esos encuentros en los que yo no participe entró Silva Pacheco, y cuando yo me mejore, él dejó el lugar que ocupaba yo. Esa es la razón por la que no coincidimos.

¿Qué opinión tiene de ese equipo que fue subcampeón en 1975?

Había un gran equipo, pienso que uno de los mejores que pudo formar Colombia, con jugadores muy importantes de la época, jugadores muy buenos. Se logró formar un grupo humano muy serio y homogéneo, se hizo una preparación muy buena, hubo buenos partidos amistosos, concentraciones largas e importantes. Creo que se hicieron las cosas bien de acuerdo a la época que nos tocó vivir y tuvimos la suerte de ser un equipo competitivo, de ganar partidos importantes, de llegar a una final contra una selección que, quizás, es la mejor que tuvo Perú en la historia. No pudimos lograr el objetivo que era salir campeón, pero fuimos subcampeones y eso fue una representación muy importante para el país, una actuación muy vigorosa y todos fuimos muy felices por ese proceso.

¿Le faltó entregarle algo a la Selección Colombia?

De mi parte creo que no, yo en ese momento hice todo lo que podía hacer y sé que mis compañeros en ese entonces y el cuerpo técnico y la gente que colabora con la Selección también se esforzaron todo lo que pudieron. Hicimos una excelente labor y trabajamos con todo lo que estaba a nuestro alcance.



En números, la campaña de Colombia en la Copa de 1975



La Copa América de 1975 fue la edición 30 del torneo y la sexta en la que Colombia jugó. Las cinco participaciones anteriores de la Selección no invitaban al optimismo ni presagiaban la buena actuación que tuvo el equipo, pues nunca había tenido demasiado protagonismo. Sin embargo, ese año, y con dos nacionalizados en la plantilla, las cosas serían a otro precio.



La ‘tricolor’ jugó en esa Copa un total de nueve partidos, de los que ganó seis y perdió tres. Además, marcó 11 goles, recibió cinco y tuvo a José Efraín Díaz como el goleador del torneo (4). En la fase de grupos, Colombia le ganó a Paraguay (1-0 y 0-1) y a Ecuador (1-3 y 2-0). En la semifinal, venció a Uruguay en la ida (3-0) y cayó en la vuelta (1-0). Y en la final, contra Perú, ganó en la ida (1-0), y perdió en la vuelta (2-0) y en el desempate (1-0) para terminar en el segundo lugar.



Jugadores nacionalizados que han vestido la camiseta nacional:

Hugo Horacio Londero, 1975, tres partidos.

Nelson Silva Pacheco, 1975, tres partidos.

Raúl Ramón Navarro, 1976, un partido.

Luis Gerónimo López, 1977, seis partidos.

Jorge Abraham ‘Turco’ Amado, 1977, dos partidos.

Jorge Ramón ‘Fiera’ Cáceres, 1977, seis partidos.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

REDACCIÓN APP