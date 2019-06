Por qué Uruguay es el equipo con más participaciones en Copa América

La Copa América es un torneo que tiene una historia centenaria. En más de 100 años en los que esta popular competencia del continente sudamericano ha hecho vibrar a las hinchadas, muchas anécdotas se han escrito a pulso de un fútbol exquisito que ha dejado un trazo indeleble de la importancia de este deporte para la región

Y en época de Copa América, vale la pena recordar datos, estadísticas y anécdotas que expliquen cómo ciertas selecciones tienen más participaciones que otras, a pesar de que a la fecha no existe un proceso de eliminatorias que deje por fuera a ninguno de los equipos que pertenece a la Conmebol. De hecho, Uruguay es la selección que más participaciones tiene, con un total de 44.



En sus orígenes, este torneo se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones y tuvo una edición de prueba en 1910. Sin embargo, se considera como fecha oficial de arranque el 2 de julio de 1916, cuando tan solo cuatro países participaron en la primera edición del campeonato: Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Argentina, precisamente, tiene el histórico dato de ser la primera sede que albergó la competencia más antigua de selecciones del mundo. Ahí ya se marca la pauta de por qué algunos equipos han estado más veces en la Copa América.



Desde 1916 y hasta 1921 tan solo participaron cuatro países, en cinco torneos que se disputaron en ese periodo. En las competencias que se jugaron siempre estuvieron los mismos países (mencionado anteriormente), menos en el de 1921, cuando Chile no asistió por problemas internos. Paraguay tomó ese lugar, ya que acababa de entrar a la Fifa y debutó, por primera vez, en este centenario certamen. Al año siguiente (1922) participaron los cinco países.



En los años siguientes, y hasta 1935, los participantes al torneo eran relativamente los mismos y variaban entre cuatro y cinco países que disputaban la gloria. Como datos curiosos, en el año 1925 tan solo compitieron tres naciones: Argentina, Brasil y Paraguay; en 1926, Bolivia lo hizo por primera vez y en 1927 debutó Perú, quien organizó el certamen donde solo Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia estuvieron.

En esos años los países que no asistieron argumentaban problemas internos, económicos y deportivos que les impedía soñar con coronarse campeones.

Esa práctica en la que unos años participaban ciertos equipos y en otros no fue frecuente, creando la mencionada disparidad de asistencias. A partir de allí, las cuentas de los debuts de los que hacían falta son así: Ecuador debutó en 1939; Colombia, en 1945 y Venezuela, en 1967. El año en el que los venezolanos participaron por primera vez fue el último en el que el certamen se llamó Campeonato Sudamericano de Selecciones.



A partir de 1975, la Conmebol –en su edición 30- el torneo se llamó Copa América y desde ese año el número de selecciones que participan siempre han sido de más de 10 equipos.



De hecho, en 1986 la Conmebol le pidió a las federaciones de fútbol del continente que compitan de manera obligatoria. En algunas excepciones, desde ese entonces, la asistencia de los habituales (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia) se ha visto truncada como en épocas pasadas. Por ejemplo, en el 2001, Argentina no participó de la copa que organizó Colombia.



Con ese panorama de altibajos y asistencias en los que arrancaron el primer medio siglo de historia, las cuentas están así: Uruguay ha participado 44 veces; Argentina, 42; Chile, 39; Paraguay, 37; Brasil, 36; Perú, 32, Ecuador, 28; Colombia, 22 y Venezuela, 18.



