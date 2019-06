Colombia cumplió con el trámite: goleó 3-0 a Panamá

“¡Terminó la fiesta!”, dijo Carlos Queiroz la semana pasada en el tono más serio que ha tenido desde que llegó al país. La Selección Colombia entendió el mensaje de inmediato, comprendió que el partido de este domingo contra Panamá no era un festejo ni una recocha, al contrario, era el punto de partida para llegar a la Copa América con optimismo y seriedad. Ganó 3-0 con solidez, con alegría y abrazos. Pero no fue un triunfo de fiesta, fue de puro trabajo.

Las tribunas de El Campín no se llenaron, pero los que asistieron fueron testigos presenciales de la nueva Colombia, una nueva que no es muy distinta de la vieja, pero que es la del nuevo entrenador, la de los nuevos objetivos. Los que iban a ver a James tuvieron que esperar hasta el minuto 64, pero lo vieron, lo aplaudieron y lo disfrutaron. Él no los decepcionó, les dejó para la memoria un remate directo al palo.

Mientras el 10 miraba el partido desde el banco de suplentes, el que guio al equipo fue Cardona, quien estuvo ahí para que la magia y el ingenio no faltaran. Demostró que quiere el puesto, como todos, porque estos partidos no serán de fiesta, pero sí son para hacerle un guiño al DT, para decirle ‘aquí estoy’.



Colombia no se puso con preámbulos ni con rodeos. Al primer toque de pelota fue por el gol. A los 5 minutos, Cardona acarició la pelota en un tiro libre que buscaba un cabeceador certero, y mientras el público y los panameños esperaban a Falcao en el aire, el que voló fue Tesillo, el central que ahora es el lateral izquierdo, que metió el primer gol del partido.

Colombia solo tenía una presión, no defraudar a la afición, y con ese primer gol se soltó, atacó con autoridad a un rival congelado e inofensivo. Con Muriel y Roger Martínez como punteros abiertos, con libertad para que Cuadrado inventara sus amagues e incluso para que los fallara. El equipo buscó siempre a Falcao, para que el goleador no se sintiera solo, como ya ha pasado. Y como para entonces James seguía en el banco, el más preciso para llevarle la pelota fue Cardona; un pase suyo, milimétrico, con borde externo, de crac, terminó en un remate de Falcao de esos que 99 veces terminan en gol, pero el arquero Panameño vino a El Campín solo para dañarle ese instante.



Iban 37 minutos cuando el público impaciente ya pedía otro gol. Muriel escuchó el clamor, recibió un pase, miró y remató desde fuera del área. Puso la pelota a un ángulo, 2-0. Luego, el Tigre tuvo su revancha, le hicieron un penalti que él mismo fabricó y pateó, 3-0, su gol 34 con la Selección, y ya era una goleada natural, porque Colombia era dueño de todo. Cualquiera podría pensar que iban a venir otros 3 o 5 goles, pero no hubo más, eso fue todo.



El segundo tiempo sirvió para mover el banco y para meter a James. Y con James el público vibró, y la Selección también, porque con él hay otra velocidad, otra dinámica, otra... otra... llámenlo cómo sea, pero con James es diferente. También entraron Lerma, Díaz, Duván y Medina, y estos dos últimos tuvieron el gol, pero lo fallaron.



Al final hubo gritos desaforados, aplausos emocionados, bombas tricolor, banderas, pitos, bulla, alegría y abrazos. Pero que nadie se confunda, no era una fiesta, era parte del trabajo.

Sínesis

3. Colombia: David Ospina (m.76, Álvaro Montero); Santiago Arias (m.59, Stefan Medina), Cristian Zapata, Jhon Lucumí, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado (m.46, Jefferson Lerma), Wilmar Barrios, Edwin Cardona; Luis Muriel (m.46, Luis Díaz), Roger Martínez (m.64, James Rodríguez) y Falcao García (m.46, Duván Zapata). Seleccionador: Carlos Queiroz



0. Panamá: José Calderón; Adolfo Machado (m.77, Edgar Góndola), Juan Carlos Vargas (m.67, José Fajardo), Fidel Escobar, Erick Davis (m.56, Kevin Galván); Abdiel Arroyo, Armando Cooper (m.46, Marcos Sánchez), Adalberto Carrasquilla, Jose Rodríguez; Gabriel Torres (m.56, Cesar Blackman) y Rolando Blackburn (m.46, Valentín Pimentel). Seleccionador: Julio Dely Valdés



Goles: 1-0, m.6: William Tesillo; 2-0, m.38: Luis Muriel; 3-0, m.45: Falcao García, de penalti.



Arbitro: El ecuatoriano Luis Quiroz.



Estadio: El Campín



Asistencia: 15.000 espectadores aproximadamente.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET



Síntesis de EFE