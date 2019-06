Las duras críticas a Messi y su selección tras derrota contra Colombia

Rodolfo Buhrer / REUTERS

El periodista Martín Liberman comparó a Argentina y a Brasil a partir de sus dos figuras: Lionel Messi y Neymar; uno que está en la cancha y no lo logra y otro que, a pesar de su lesión, no le restó favoritismo a su selección. “Mano a mano, comparando hombre con hombre, yo no sé si Argentina es más que Colombia”, afirmó el periodista durante un programa en Fox Sports previo al encuentro. “Cuando Messi no funciona, Argentina es menos que muchos”, escribió en su cuenta de Twitter después del partido.