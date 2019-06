Esposa de Falcao, criticada por apoyar a Colombia y no a su país

La fiebre de la Copa América 2019 ha contagiado a todo el país, que se ha volcado a apoyar a la Selección Colombia, y entre quienes más han hecho fuerza están los familiares de los jugadores que en su mayoría han viajado hasta Brasil para verlos y alentarlos.

Sin embargo, el apoyo de la esposa del '10' Radamel Falcao García, no ha sido bien visto por todos. La cantante y modelo con quien Falcao tiene tres hijas, publicó hace dos días una fotografía en su Instagram donde aparecen ella y las tres niñas vistiendo la camiseta de la Selección Colombia con un mensaje que reza: "SI SI SI vamos COLOMBIA!!! vamos @falcao te amamos ❤️❤️❤️❤️❤️"

Lorelei Tarón, nacida en argentina, publicó la fotografía justo el día en que Colombia ganó 2 - 0 a la 'Albiceleste' en su partido debut de la Copa América.

En redes sociales, usuarios comentaron que a pesar de estar casada y tener una familia con Falcao, la cantante y modelo debería apoyar a su selección y no cambiar su país por el de su esposo.

La usuaria Analia Farias comentó "Cualquier persona se puede casar con alguien de otra nacionalidad, pero no se puede dejar de ser uno mismo, dejar su patria de lado, donde se crió. Para mi es falta de personalidad y poco amor propio! Yo no estoy segura de que Falcao se ponga una camiseta y que a todos los que le gusta la traidora esta. No creo que Shakira se ponga la camiseta de España si alguna vez llegaran a jugar España vs Colombia. Qué lástima!! Qué falta de personalidad y poco sentido común! En lugar de demostrarle a sus hijas que hay que darse su lugar y respetar sus raíces! Chupa media! No te sigo! Es una falta de respeto!".

Tarón, quien nació en Jardín América, Argentina, una pequeña ciudad en la frontera con Paraguay, respondió a las críticas diciendo "yo soy del equipo que juega mi marido y apoyaré al 100% donde él juegue. El fútbol no cambia si soy o no de tal nacionalidad, es sólo fútbol... simplemente fútbol..."

Otros usuarios mostraron su apoyo a la cantante elogiando la fotografía y diciendo que eso demuestra el amor y el apoyo que la cantante profesa por su esposo.



EL TIEMPO