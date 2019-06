Mensaje de despedida de Cristian Zapata en la concentración colombiana

Cristian Zapata anunció que no seguirá en el Milán. En su cuenta de Instagram escribió un mensaje en el que aseguró que abandonaba la institución después de siete años.

“Después de siete maravillosos años me voy de Milán. Quiero agradecer a la compañía que me ofreció la oportunidad de jugar en uno de los clubes más prestigiosos del mundo. A todos los compañeros de equipo que tuve en este largo e intenso periodo, los entrenadores que me ayudaron a crecer como futbolista y como hombre. Todos los muchachos de Milanello, amigos reales y, sobre todo, a los fanáticos: fue simplemente fantástico, siempre me apoyaron y mostraron un increíble afecto. Gracias a todos, se cierra una página de mi carrera que permanecerá para siempre en mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram.

Todavía no se sabe para qué equipo va, pero medios de Italia aseguran que llegará al Genova.



