Catar, rival de Colombia, jugará con Brasil antes de la Copa América

Catar, que será rival de Colombia en la próxima Copa América, confirmó este miércoles que se preparará a partir de la semana próxima en Estados Unidos y disputará un partido amistoso con Brasil antes de participar en el torneo continental, donde, según su técnico, el español Félix Sánchez, tratará de dar imagen de "buen equipo".

En rueda de prensa tras oficializar su renovación como seleccionador de Catar hasta el Mundial de 2022, Sánchez manifestó su optimismo sobre el buen papel que puede hacer su equipo en la Copa América que comienza el 14 de junio en Brasil.



Indicó que Catar empezará el 22 de mayo una concentración de cinco días en Estados Unidos y posteriormente viajará a Brasil para enfrentarse a la "canarinha" el 5 de junio.



Este es el único partido preparatorio confirmado hasta el momento ante una selección, si bien tiene previsto disputar un encuentro a puerta cerrada ante el Madureira.



"Ya hemos empezado a preparar el equipo con los jugadores disponibles", dijo, al destacar que se trata de un periodo corto y aún no puede contar con todo el equipo.



"Tenemos algunos jugadores que todavía están en la Copa del Emir y en la Liga de Campeones. Cuando terminen empezarán a prepararse para la Copa América", dijo. Sánchez no ocultó sus altas expectativas ante la cita sudamericana.



"Intentamos ser muy exigentes y que el equipo sea compacto, lo que no es fácil en el fútbol asiático. Muchos equipos dejan muchas distancias en los partidos", explicó.

Su objetivo es dar una buena imagen al mundo y "a Sudamérica; que la gente cuando termine vea a Catar como un buen equipo", dijo, afirmando que el equipo es joven y con margen de mejora.



"Intentaremos ser dominadores si se puede y somos pragmáticos porque hay partidos en los que podremos serlo más, en otros menos, en la Copa de Asia fue cambiando en cada partido y en la competición que viene también" aseguró el técnico español en rueda de prensa. Catar, campeón vigente de la Copa de Asia, estará encuadrado en el grupo B de la Copa América junto con Argentina, Colombia y Paraguay.



